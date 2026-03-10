11 марта в 5-м туре чемпионата Бразилии «Мирассол» примет «Сантос». Хозяева после трех туров набрали 5 очков и идут на 10-м месте, а гости имеют 4 балла после четырех матчей и занимают 13-ю строчку. По текущим цифрам встреча выглядит достаточно открытой: обе команды регулярно забивают, но и в обороне играют не без ошибок.
«Мирассол»
В прошлом туре «Мирассол» сыграл 2:2 с «Крузейро». Команда не проигрывает в пяти последних матчах Серии A и забивает в пяти турах подряд. При этом защита не отличается надежностью: в четырех последних матчах чемпионата клуб пропускал. Лучшим бомбардиром команды остается Игор Формига, у которого 2 гола в 5 матчах.
«Сантос»
«Сантос» в предыдущем туре обыграл «Васко да Гаму» со счетом 2:1. Команда забивает в 11 последних матчах Серии A, а в пяти последних играх отличилась 12 раз. Лучший бомбардир гостей – Габриэл Барбоза, на счету которого 4 мяча в 9 матчах. При этом «Сантос» тоже регулярно допускает моменты у своих ворот и пропускает в четырех последних матчах чемпионата.
Факты о командах
«Мирассол»
- занимает 10-е место после 3 туров
- не проигрывает в 5 последних матчах Серии A
- забивает в 5 последних матчах чемпионата
- пропускает в 4 последних матчах Серии A
- в последних 5 играх: 6 забито и 8 пропущено
- в среднем пропускает 1.60 гола за матч
«Сантос»
- занимает 13-е место после 4 туров
- забивает в 11 последних матчах Серии A
- забивает в 6 последних матчах
- пропускает в 7 из 9 последних матчей
- в последних 5 играх: 12 забито и 6 пропущено
- в среднем забивает 2.40 гола за матч
Прогноз на матч «Мирассол» – «Сантос»
Матч выглядит достаточно равным, но по атакующему потенциалу небольшое преимущество сейчас у «Сантоса». Гости стабильнее впереди и создают больше моментов, однако у «Мирассола» есть домашний фактор и серия без поражений в чемпионате. С учетом текущей формы обеих команд логично ждать голы с обеих сторон.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Сантоса» с форой (0) – коэффициент 1.5
- Обе забьют – да