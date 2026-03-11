12 марта в рамках 1/8 финала Лиги конференций турецкий «Самсунспор» примет испанский «Райо Вальекано». Обе команды подходят к встрече в хорошей форме и демонстрируют достаточно надежную игру в обороне. При этом испанский клуб выглядит немного стабильнее на дистанции, тогда как хозяева рассчитывают на поддержку домашнего стадиона.
«Самсунспор»
В предыдущем матче Лиги конференций «Самсунспор» уверенно обыграл «Шкендия-79» со счетом 4:0. Турецкая команда на хорошем отрезке: она не проигрывает в пяти из семи последних матчей и регулярно набирает очки.
За последние пять игр «Самсунспор» забил 8 мячей и пропустил всего 3. Команда отличается достаточно надежной обороной – в среднем 0.60 пропущенного гола за матч. Кроме того, в пяти из семи последних встреч клуб сохранял ворота в неприкосновенности.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» также находится в хорошей форме. Испанский клуб не проигрывает уже пять матчей подряд, а в Лиге конференций забивает в шести играх подряд.
В последних пяти матчах команда отличилась 9 раз и пропустила 3 мяча. Средняя результативность составляет 1.80 гола за игру, при этом оборона действует достаточно надежно – всего 0.60 пропущенного мяча в среднем.
Факты о командах
«Самсунспор»
- не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- не пропускает в 5 из 7 последних матчей
- в последних 5 играх: 8 забито и 3 пропущено
- средняя результативность – 1.60 гола за матч
- в среднем пропускает 0.60 гола за игру
«Райо Вальекано»
- не проигрывает в 5 последних матчах
- забивает в 6 последних матчах Лиги конференций
- забивает в 7 последних матчах
- в последних 5 играх: 9 забито и 3 пропущено
- средняя результативность – 1.80 гола за матч
-
в среднем пропускает 0.60 гола за игру
Прогноз на матч «Самсунспор» – «Райо Вальекано»
Обе команды демонстрируют аккуратный и достаточно прагматичный футбол. «Самсунспор» хорошо играет дома и делает ставку на надежную оборону, тогда как «Райо Вальекано» выглядит более организованным коллективом и стабильно забивает в последних матчах.
С учетом статистики и текущей формы команд матч может получиться довольно осторожным. При этом гости выглядят немного предпочтительнее благодаря стабильности результатов и более сильному чемпионату.
Рекомендованные ставки
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.78
- «Райо Вальекано» не проиграет (X2)