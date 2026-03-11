12 марта в рамках 1/8 финала Лиги конференций турецкий «Самсунспор» примет испанский «Райо Вальекано». Обе команды подходят к встрече в хорошей форме и демонстрируют достаточно надежную игру в обороне. При этом испанский клуб выглядит немного стабильнее на дистанции, тогда как хозяева рассчитывают на поддержку домашнего стадиона.

«Самсунспор»

В предыдущем матче Лиги конференций «Самсунспор» уверенно обыграл «Шкендия-79» со счетом 4:0. Турецкая команда на хорошем отрезке: она не проигрывает в пяти из семи последних матчей и регулярно набирает очки.

За последние пять игр «Самсунспор» забил 8 мячей и пропустил всего 3. Команда отличается достаточно надежной обороной – в среднем 0.60 пропущенного гола за матч. Кроме того, в пяти из семи последних встреч клуб сохранял ворота в неприкосновенности.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» также находится в хорошей форме. Испанский клуб не проигрывает уже пять матчей подряд, а в Лиге конференций забивает в шести играх подряд.

В последних пяти матчах команда отличилась 9 раз и пропустила 3 мяча. Средняя результативность составляет 1.80 гола за игру, при этом оборона действует достаточно надежно – всего 0.60 пропущенного мяча в среднем.

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Райо Вальекано»

Обе команды демонстрируют аккуратный и достаточно прагматичный футбол. «Самсунспор» хорошо играет дома и делает ставку на надежную оборону, тогда как «Райо Вальекано» выглядит более организованным коллективом и стабильно забивает в последних матчах.

С учетом статистики и текущей формы команд матч может получиться довольно осторожным. При этом гости выглядят немного предпочтительнее благодаря стабильности результатов и более сильному чемпионату.

