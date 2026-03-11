Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Самсунспор» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.78

11 марта 2026 9:44
Самсунспор - Райо Вальекано
12 мар. 2026, четверг 20:45 | Лига конференций, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.78
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

12 марта в рамках 1/8 финала Лиги конференций турецкий «Самсунспор» примет испанский «Райо Вальекано». Обе команды подходят к встрече в хорошей форме и демонстрируют достаточно надежную игру в обороне. При этом испанский клуб выглядит немного стабильнее на дистанции, тогда как хозяева рассчитывают на поддержку домашнего стадиона.

«Самсунспор»

В предыдущем матче Лиги конференций «Самсунспор» уверенно обыграл «Шкендия-79» со счетом 4:0. Турецкая команда на хорошем отрезке: она не проигрывает в пяти из семи последних матчей и регулярно набирает очки.

За последние пять игр «Самсунспор» забил 8 мячей и пропустил всего 3. Команда отличается достаточно надежной обороной – в среднем 0.60 пропущенного гола за матч. Кроме того, в пяти из семи последних встреч клуб сохранял ворота в неприкосновенности.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» также находится в хорошей форме. Испанский клуб не проигрывает уже пять матчей подряд, а в Лиге конференций забивает в шести играх подряд.

В последних пяти матчах команда отличилась 9 раз и пропустила 3 мяча. Средняя результативность составляет 1.80 гола за игру, при этом оборона действует достаточно надежно – всего 0.60 пропущенного мяча в среднем.

Факты о командах

«Самсунспор»

  • не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • не пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • в последних 5 играх: 8 забито и 3 пропущено
  • средняя результативность – 1.60 гола за матч
  • в среднем пропускает 0.60 гола за игру

«Райо Вальекано»

  • не проигрывает в 5 последних матчах
  • забивает в 6 последних матчах Лиги конференций
  • забивает в 7 последних матчах
  • в последних 5 играх: 9 забито и 3 пропущено
  • средняя результативность – 1.80 гола за матч

  • в среднем пропускает 0.60 гола за игру

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Райо Вальекано»

Обе команды демонстрируют аккуратный и достаточно прагматичный футбол. «Самсунспор» хорошо играет дома и делает ставку на надежную оборону, тогда как «Райо Вальекано» выглядит более организованным коллективом и стабильно забивает в последних матчах.

С учетом статистики и текущей формы команд матч может получиться довольно осторожным. При этом гости выглядят немного предпочтительнее благодаря стабильности результатов и более сильному чемпионату.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.78
  • «Райо Вальекано» не проиграет (X2)

1.78
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Райо Вальекано Самсунспор
Другие прогнозы
12.03.2026
20:45
2.13
Лига Европы, 1/8 финала
Болонья - Рома
«Болонья» с форой (0)
12.03.2026
20:45
2.30
Лига Европы, 1/8 финала
Панатинаикос - Бетис
Тотал больше 2.5
12.03.2026
20:45
1.78
Лига конференций, 1/8 финала
Самсунспор - Райо Вальекано
Тотал меньше 2.5
12.03.2026
20:45
2.65
Лига конференций, 1/8 финала
Лех - Шахтер
Победа «Шахтера»
12.03.2026
20:45
2.15
Лига конференций, 1/8 финала
АЗ Алкмаар - Спарта
Победа «АЗ Алкмаар»
12.03.2026
22:00
2.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Хазм - Аль-Холуд
Победа «Аль-Хазма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 