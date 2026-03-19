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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Райо Вальекано - Самсунспор
Райо Вальекано - Самсунспор: обзор матча 19 марта 2026
Райо Вальекано
19.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Самсунспор
65'
Ш. Ндиайе
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Самсунспор
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Эмре Килинк
(грубость)
90'
+3
Желтая карточка
Зеки Явру
(неспортивное поведение)
90'
+3
Желтая карточка
Зеки Явру
Замена
Нобель Менди
️️️️➡️️
Альваро Гарсия
90'
90'
+4'
87'
Замена
Тони Боревкович
️️️️➡️️
Карло Хольс
Желтая карточка
Серхио Камельо
(задержка игры)
85'
85'
Желтая карточка
Рик ван Дронгелен
80'
Замена
Танги Кулибали
️️️️➡️️
Yunus Emre Çift
Замена
Педро Диас
️️️️➡️️
Иси Палазон
80'
Замена
Серхио Камельо
️️️️➡️️
Хорхе де Фрутос
80'
80'
Замена
Эмре Килинк
️️️️➡️️
Джо Мендес
Замена
Оскар Валентин
️️️️➡️️
Унаи Лопес
80'
65'
ГОЛ! 0:1!
Шериф Ндиайе
Пас отдал
Мариус Муандилмаджи
Замена
Иван Баллиу
️️️️➡️️
Алемао
64'
62'
Желтая карточка
Мариус Муандилмаджи
(фол)
45'
+2'
Желтая карточка
Пеп Чаваррия
(задержка)
32'
22'
Желтая карточка
Celil Yüksel
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К)
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
(К)
ВР
17
L. Tomasson
ЦЗ
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
29
Антуан Макумбу
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
21
Карло Хольс
ЦФ
9
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
19
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
22
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
12
Илиас Акомах
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Самсунспор
48
Efe Berat Törüz
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
24
Тони Боревкович
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
99
Ebrima Ceesay
ЦП
25
Franck Atoen
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
5
Фелипе
2
Рацу
6
Сисс
17
Лопес
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
9
Алемао
4-2-3
1
Кочук
2
Мендес
55
4
ван Дронгелен
17
29
Макумбу
5
19
Ндиайе
9
Муандилмаджи
21
Хольс
18
Гарсия
32
Менди
32
Менди
18
Гарсия
9
Алемао
20
Баллиу
20
Баллиу
9
Алемао
17
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
17
Лопес
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
19
де Фрутос
10
Камельо
10
Камельо
19
де Фрутос
21
Хольс
24
Боревкович
24
Боревкович
21
Хольс
55
70
Кулибали
70
Кулибали
55
2
Мендес
11
Килинк
11
Килинк
2
Мендес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Самсунспор
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
22
Луис Эспино
ЛЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
12
Илиас Акомах
ПВ
48
Efe Berat Törüz
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
99
Ebrima Ceesay
ЦП
25
Franck Atoen
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
22
Луис Эспино
ЛЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
12
Илиас Акомах
ПВ
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
99
Ebrima Ceesay
ЦП
25
Franck Atoen
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Райо Вальекано - Самсунспор
2
6
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
13
1
Нарушения
16
8
Офсайды
2
0
Количество передач
298
400
Сейвы
1
7
Точность передач %
70
80
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.81
0.81
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Вальекас
Посещаемость:
10351
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3 : 0
16.05.2026
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1 : 1
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1 : 0
27.05.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 38 тур
Алавес
1 : 1
23.05.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
2 : 0
17.05.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
1 : 1
14.05.2026
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