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Смотреть прямую трансляцию матча «Аланьяспор» против «Самсунспора», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» – «Самсунспор»