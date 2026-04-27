27.04.2026, понедельник, 17:00
Турция. Суперлига, 31 тур
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Аланьяспор
Аланьяспор
4-1-1-4
10
Виктор
20
Аксой
50
Акдаг
94
Хадергьонай
3
Лима
58
17
Жанвье
11
16
У-Джо
9
Мунье
7
3-2-2-1-2
70
Эгрибаят
22
26
28
2
Мендес
21
Боревкович
20
Каян
10
Нтчам
7
Тавсан
19
Хольс
99
Муандилмаджи
50
Акдаг
18
18
50
Акдаг
9
Мунье
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Мунье
20
Аксой
26
26
20
Аксой
16
У-Джо
8
8
16
У-Джо
58
42
Макута
42
Макута
58
7
12
Элиа
12
Элиа
7
22
37
Шатка
37
Шатка
22
26
55
ван Дронгелен
55
ван Дронгелен
26
10
Нтчам
45
Макумбу
45
Макумбу
10
Нтчам
7
Тавсан
10
Кулибали
10
Кулибали
7
Тавсан
Остались в запасе
Аланьяспор
Самсунспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
1
Окан Кочук
ВР
13
Efe Üstün
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
13
Efe Üstün
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
Главный тренер
Жоау Перейра
Главный тренер
Томас Райс
Аланьяспор
Точно не сыграют
Самсунспор
Точно не сыграют
Статистика матча Аланьяспор - Самсунспор
2
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
5
Нарушения
11
18
Офсайды
1
4
Количество передач
390
425
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.91
-0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Аланьяспор» против «Самсунспора», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»