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  • «Аланьяспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

«Аланьяспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

27 апреля, 15:50
Аланьяспор
27.04.2026, понедельник, 17:00
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Самсунспор
90+6' Г. Ялчин 90+7' М. Элиа
37' Э. Тавсан 39' О. Нтчам 90+1' М. Муандилмаджи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аланьяспор
10
Пауло Виктор
ВР
20
Фатих Аксой
(К) ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
58
Маэстро
ОП
17
Николя Жанвье
ЦП
11
Ruan
ЦФ
7
Ibrahim Kaya
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Самсунспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
26
Ali Diabaté
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
10
Оливье Нтчам
(К) ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
25
Булутхан Булут
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
13
Efe Üstün
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
45
Антуан Макумбу
ЦП
4-1-1-4
10
Виктор
20
Аксой
50
Акдаг
94
Хадергьонай
3
Лима
58
17
Жанвье
11
16
У-Джо
9
Мунье
7
3-2-2-1-2
70
Эгрибаят
22
26
28
2
Мендес
21
Боревкович
20
Каян
10
Нтчам
7
Тавсан
19
Хольс
99
Муандилмаджи
50
Акдаг
18
18
50
Акдаг
9
Мунье
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Мунье
20
Аксой
26
26
20
Аксой
16
У-Джо
8
8
16
У-Джо
58
42
Макута
42
Макута
58
7
12
Элиа
12
Элиа
7
22
37
Шатка
37
Шатка
22
26
55
ван Дронгелен
55
ван Дронгелен
26
10
Нтчам
45
Макумбу
45
Макумбу
10
Нтчам
7
Тавсан
10
Кулибали
10
Кулибали
7
Тавсан
Остались в запасе
Аланьяспор
Самсунспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
1
Окан Кочук
ВР
13
Efe Üstün
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
13
Efe Üstün
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
Главный тренер
Жоау Перейра
Главный тренер
Томас Райс
Аланьяспор
Точно не сыграют
Юсуф Эздемир
ОП
Фидан Алити
ЦЗ
Самсунспор
Точно не сыграют
Celil Yüksel
ЦП
Jaures Assoumou
ЦФ
B. Cetin
Эмре Килинк
ЦФ
Шериф Ндиайе
ЦФ
Статистика матча Аланьяспор - Самсунспор
2
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
5
Нарушения
11
18
Офсайды
1
4
Количество передач
390
425
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.91
-0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Аланьяспор» против «Самсунспора», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» – «Самсунспор»

«Аланьяспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Самсунспор Аланьяспор
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