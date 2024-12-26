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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Аланьяспор
Жоау Перейра
Жоау Перейра
Аланьяспор
Португалия
25 февраля 1984 (42)
Тренер
Статистика
Новости
Юран ведет переговоры с клубом из Турции
13 марта
3
Фото
«Спортинг» сменил тренера во 2-й раз за 1,5 месяца
2024.12.26 15:30
1
«Спортинг» уволит тренера, сменившего Аморима в ноябре
2024.12.24 00:24
1
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