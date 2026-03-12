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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Самсунспор - Райо Вальекано
Самсунспор - Райо Вальекано: обзор матча 12 марта 2026
Самсунспор
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
21'
М. Муандилмаджи
15'
Алемао
40'
А. Гарсия
78'
Алемао
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Райо Вальекано
Завершен
90'
+4'
87'
Замена
Жерар Гумбау
️️️️➡️️
Пате Сисс
83'
Замена
Луис Эспино
️️️️➡️️
Альваро Гарсия
Замена
Шериф Ндиайе
️️️️➡️️
Мариус Муандилмаджи
82'
78'
ГОЛ! 1:3!
Алемао
Пас отдал
Оскар Валентин
75'
Желтая карточка
Илиас Акомах
(задержка игры)
75'
Замена
Хорхе де Фрутос
️️️️➡️️
Илиас Акомах
75'
Замена
Педро Диас
️️️️➡️️
Унаи Лопес
75'
Замена
Оскар Валентин
️️️️➡️️
Иси Палазон
Замена
Зеки Явру
️️️️➡️️
Джо Мендес
64'
Замена
Танги Кулибали
️️️️➡️️
Yunus Emre Çift
64'
Замена
Эмре Килинк
️️️️➡️️
Антуан Макумбу
64'
Желтая карточка
Джо Мендес
(подножка)
63'
57'
Желтая карточка
Луис Фелипе
(грубость)
Желтая карточка
Оливье Нтчам
46'
45'
+6'
40'
ГОЛ! 1:2!
Альваро Гарсия
Пас отдал
Иси Палазон
Желтая карточка
Celil Yüksel
(неспортивное поведение)
38'
ГОЛ! 1:1!
Мариус Муандилмаджи
Пас отдал
Карло Хольс
21'
Желтая карточка
Карло Хольс
(задержка)
16'
15'
ГОЛ! 0:1!
Алемао
Пас отдал
Иси Палазон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
29
Антуан Макумбу
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
10
Оливье Нтчам
(К)
ЦП
9
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
21
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
7
Иси Палазон
(К)
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Самсунспор
48
Efe Berat Törüz
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
24
Тони Боревкович
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
25
Franck Atoen
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
19
Шериф Ндиайе
ЦФ
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
22
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-3-2
1
Кочук
55
4
ван Дронгелен
17
2
Мендес
29
Макумбу
5
10
Нтчам
21
Хольс
9
Муандилмаджи
4-2-3-1
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
5
Фелипе
3
Чаваррия
17
Лопес
6
Сисс
7
Палазон
12
Акомах
18
Гарсия
9
Алемао
2
Мендес
18
Явру
18
Явру
2
Мендес
55
70
Кулибали
70
Кулибали
55
29
Макумбу
11
Килинк
11
Килинк
29
Макумбу
9
Муандилмаджи
19
Ндиайе
19
Ндиайе
9
Муандилмаджи
18
Гарсия
22
Эспино
22
Эспино
18
Гарсия
6
Сисс
15
Гумбау
15
Гумбау
6
Сисс
17
Лопес
4
Диас
4
Диас
17
Лопес
7
Палазон
23
Валентин
23
Валентин
7
Палазон
12
Акомах
19
де Фрутос
19
де Фрутос
12
Акомах
Остались в запасе
Самсунспор
Райо Вальекано
48
Efe Berat Törüz
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
24
Тони Боревкович
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
25
Franck Atoen
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
48
Efe Berat Törüz
ВР
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
24
Тони Боревкович
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
25
Franck Atoen
ЦП
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Самсунспор - Райо Вальекано
4
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
10
Офсайды
1
3
Количество передач
496
299
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
19-го мая
Посещаемость:
18095
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3
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2
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1 : 1
23.05.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
2 : 0
17.05.2026
Вильярреал
Турция. Суперлига, 34 тур
Самсунспор
3 : 0
16.05.2026
Гезтепе
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
1 : 1
14.05.2026
Райо Вальекано
Турция. Суперлига, 34 тур
Самсунспор
3 : 0
16.05.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 33 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
09.05.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Самсунспор
4 : 1
02.05.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
2 : 3
27.04.2026
Самсунспор
Турция. Кубок, 1/4 финала
Самсунспор
0 : 1
23.04.2026
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Лига конференций, Финал
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1 : 0
27.05.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 38 тур
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1 : 1
23.05.2026
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2 : 0
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Вильярреал
Испания. Примера, 36 тур
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1 : 1
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11.05.2026
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