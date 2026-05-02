3 мая на стадионе «Самсун 19 Майыс» в Самсуне состоится матч 32-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Самсунспор» примет «Галатасарай». Встреча команды, набравшей ход, и безоговорочного лидера чемпионата. Хозяева одержали три победы подряд, а гости уверенно возглавляют турнирную таблицу.

«Самсунспор»

Хозяева подходят к матчу после гостевой победы над «Аланьяспором» (3:2) и одержали три победы подряд в Суперлиге. Команда стабильно забивает в семи последних турах, но и пропускает в каждом из этих матчей. Мариус Муандилмаджи с 20 голами в 49 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Самсунспор» забивает в 10 из 12 последних матчей и пропускает в 5 из 7 последних встреч.

«Галатасарай»

«Львы» являются безоговорочным лидером чемпионата и разгромили «Фенербахче» (3:0) в главном дерби. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 49 и является самой результативной – 72 гола в 31 туре. Виктор Осимхен с 20 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Галатасарай» забивает в 8 последних матчах и одержал 9 побед подряд в очных встречах против «Самсунспора», забивая в 11 последних матчах.

Факты о командах

«Самсунспор»

Победа в 3 последних матчах Суперлиги

Забивает в 7 последних матчах Суперлиги

Пропускает в 7 последних матчах Суперлиги

Проиграл 9 последних очных матчей против «Галатасарая»

Пропускает в 11 последних очных матчах против «Галатасарая»

«Галатасарай»

Не проигрывает в 4 последних матчах Суперлиги

Забивает в 8 последних матчах Суперлиги

Лучшая разница мячей в турнире – 49

Победа в 9 последних очных матчах против «Самсунспора»

Забивает в 11 последних очных матчах против «Самсунспора»

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Галатасарай»

«Галатасарай» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и одержал 9 побед подряд над «Самсунспором», забивая в 11 последних матчах. Гости уверенно лидируют в чемпионате и демонстрируют отличную результативность. «Самсунспор» находится в хорошей форме, но противостоять лидеру будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу гостей.

Рекомендованные ставки