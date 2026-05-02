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«Самсунспор» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.65

02 мая 2026 10:54
Самсунспор - Галатасарай
02 мая 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 32 тур
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1.65
Победа «Галатасарая»
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3 мая на стадионе «Самсун 19 Майыс» в Самсуне состоится матч 32-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Самсунспор» примет «Галатасарай». Встреча команды, набравшей ход, и безоговорочного лидера чемпионата. Хозяева одержали три победы подряд, а гости уверенно возглавляют турнирную таблицу.

«Самсунспор»

Хозяева подходят к матчу после гостевой победы над «Аланьяспором» (3:2) и одержали три победы подряд в Суперлиге. Команда стабильно забивает в семи последних турах, но и пропускает в каждом из этих матчей. Мариус Муандилмаджи с 20 голами в 49 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Самсунспор» забивает в 10 из 12 последних матчей и пропускает в 5 из 7 последних встреч.

«Галатасарай»

«Львы» являются безоговорочным лидером чемпионата и разгромили «Фенербахче» (3:0) в главном дерби. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 49 и является самой результативной – 72 гола в 31 туре. Виктор Осимхен с 20 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Галатасарай» забивает в 8 последних матчах и одержал 9 побед подряд в очных встречах против «Самсунспора», забивая в 11 последних матчах.

Факты о командах

«Самсунспор»

  • Победа в 3 последних матчах Суперлиги
  • Забивает в 7 последних матчах Суперлиги
  • Пропускает в 7 последних матчах Суперлиги
  • Проиграл 9 последних очных матчей против «Галатасарая»
  • Пропускает в 11 последних очных матчах против «Галатасарая»

«Галатасарай»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Суперлиги
  • Забивает в 8 последних матчах Суперлиги
  • Лучшая разница мячей в турнире – 49
  • Победа в 9 последних очных матчах против «Самсунспора»
  • Забивает в 11 последних очных матчах против «Самсунспора»

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Галатасарай»

«Галатасарай» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и одержал 9 побед подряд над «Самсунспором», забивая в 11 последних матчах. Гости уверенно лидируют в чемпионате и демонстрируют отличную результативность. «Самсунспор» находится в хорошей форме, но противостоять лидеру будет крайне сложно. Ожидаем уверенную победу гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 1.5

1.65
Победа «Галатасарая»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Галатасарай Самсунспор
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