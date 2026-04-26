«Аланьяспор» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.70

26 апреля 2026 8:38
Аланьяспор - Самсунспор
27 апр. 2026, понедельник 17:00 | Турция. Суперлига, 31 тур
27 апреля на стадионе «Бахчешехир» в Аланье состоится матч 31-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Аланьяспор» примет «Самсунспор». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть интересной с точки зрения турнирной мотивации. Хозяева пытаются прервать неудачную серию, а гости борются за место в еврокубках.

«Аланьяспор»

Курортники подходят к матчу после вылета из Кубка Турции от «Бешикташа» (0:3) и поражения от «Касымпаши» (0:1) в чемпионате. Команда не может одержать победу на протяжении трeх последних туров и пропускает в каждой из этих встреч. Стив Мунье с 9 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром. «Аланьяспор» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Исторически хозяева удачно играют против «Самсунспора», не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

«Самсунспор»

Гости подходят к матчу после победы над «Бешикташем» (2:1) в чемпионате, которая подтвердила хорошую форму команды. «Самсунспор» стабильно забивает в шести последних турах, но и пропускает в каждом из этих матчей. Мариус Муандилмаджи с 19 голами в 48 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. Команда забивает в 10 из 12 последних очных матчей против «Аланьяспора».

Факты о командах

«Аланьяспор»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Суперлиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Суперлиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Самсунспора»
  • Забивает в 8 последних очных матчах против «Самсунспора»

«Самсунспор»

  • Забивает в 6 последних матчах Суперлиги
  • Пропускает в 6 последних матчах Суперлиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Забивает в 10 из 12 последних очных матчей против «Аланьяспора»

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Самсунспор»

Встреча двух команд с хорошей результативностью и проблемами в обороне обещает быть насыщенной голами. «Аланьяспор» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Самсунспора». Гости стабильно забивают в шести последних турах, но и пропускают в каждом матче. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.70
  • Победа «Аланьяспора» с форой (0)

Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Самсунспор Аланьяспор
Другие прогнозы
26.04.2026
17:00
1.77
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар - Динамо Мх
«Динамо» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
1.95
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец - Сокол
Победа «Черноморца»
26.04.2026
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ - Чайка
Победа «Чайки» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
2.50
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Ротор - Волга
Победа «Ротора» с форой (-1)
26.04.2026
17:00
1.95
Англия. Кубок, 1/2 финала
Челси - Лидс
Тотал матча меньше 2.5
26.04.2026
18:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кудровка - Шахтер
Победа «Шахтера» с форой (-1.5)
