27 апреля на стадионе «Бахчешехир» в Аланье состоится матч 31-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Аланьяспор» примет «Самсунспор». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть интересной с точки зрения турнирной мотивации. Хозяева пытаются прервать неудачную серию, а гости борются за место в еврокубках.

«Аланьяспор»

Курортники подходят к матчу после вылета из Кубка Турции от «Бешикташа» (0:3) и поражения от «Касымпаши» (0:1) в чемпионате. Команда не может одержать победу на протяжении трeх последних туров и пропускает в каждой из этих встреч. Стив Мунье с 9 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром. «Аланьяспор» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Исторически хозяева удачно играют против «Самсунспора», не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

«Самсунспор»

Гости подходят к матчу после победы над «Бешикташем» (2:1) в чемпионате, которая подтвердила хорошую форму команды. «Самсунспор» стабильно забивает в шести последних турах, но и пропускает в каждом из этих матчей. Мариус Муандилмаджи с 19 голами в 48 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. Команда забивает в 10 из 12 последних очных матчей против «Аланьяспора».

Факты о командах

«Аланьяспор»

Не может выиграть в 3 последних матчах Суперлиги

Пропускает в 3 последних матчах Суперлиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Самсунспора»

Забивает в 8 последних очных матчах против «Самсунспора»

«Самсунспор»

Забивает в 6 последних матчах Суперлиги

Пропускает в 6 последних матчах Суперлиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в 10 из 12 последних очных матчей против «Аланьяспора»

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Самсунспор»

Встреча двух команд с хорошей результативностью и проблемами в обороне обещает быть насыщенной голами. «Аланьяспор» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Самсунспора». Гости стабильно забивают в шести последних турах, но и пропускают в каждом матче. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

