6 июня 2026 года в рамках 17-го тура России Второй лиги А встретятся «Алания» и «Амкар».

«Алания»

Владикавказцы борются за лидерство (3-е место). Команда забивает в 4 последних матчах, но оборона хромает – пропускают в 6 из 8 последних игр. Алания пропускает в среднем 1.40 гола за 5 матчей, забивает – 1.00. В прошлом туре поражение от «Динамо Киров» (2:3). Дома «Алания» будет стремиться прервать серию неудач.

«Амкар»

Пермяки идут на 4-м месте, отставая от «Алании» всего на 1 очко. Команда в хорошей форме: 3 матча без поражений. В атаке стабильность – 1.20 гола в среднем за 5 игр, но оборона пропускает 1.60. В прошлом туре ничья с «ПФК Кубань» (2:2). В личной встрече в апреле «Амкар» обыграл «Аланию» (3:2). Гости намерены закрепиться в топ-4.

Факты о командах

«Алания»

3-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Махач Абдулхамидов (8)

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 4 последних матчах

Пропускают в 6 из 8 матчей

«Амкар»

4-е место, 23 очка, лучший бомбардир: Евгений Тюкалов (6)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.60 пропущено

3 матча без поражений

Победа над «Аланией» в апреле (3:2)

Прогноз на матч «Алания» – «Амкар»

Дерби соседей по турнирной таблице. Обе команды пропускают, обе забивают. «Амкар» в лучшей форме и имеет победу в личной встрече. Ожидаются голы с обеих сторон. Гости как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки