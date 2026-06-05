Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57

05 июня 2026 8:02
Алания - Амкар-Пермь
06 июн. 2026, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
«Амкар» не проиграет
Сделать ставку

6 июня 2026 года в рамках 17-го тура России Второй лиги А встретятся «Алания» и «Амкар».

«Алания»

Владикавказцы борются за лидерство (3-е место). Команда забивает в 4 последних матчах, но оборона хромает – пропускают в 6 из 8 последних игр. Алания пропускает в среднем 1.40 гола за 5 матчей, забивает – 1.00. В прошлом туре поражение от «Динамо Киров» (2:3). Дома «Алания» будет стремиться прервать серию неудач.

«Амкар»

Пермяки идут на 4-м месте, отставая от «Алании» всего на 1 очко. Команда в хорошей форме: 3 матча без поражений. В атаке стабильность – 1.20 гола в среднем за 5 игр, но оборона пропускает 1.60. В прошлом туре ничья с «ПФК Кубань» (2:2). В личной встрече в апреле «Амкар» обыграл «Аланию» (3:2). Гости намерены закрепиться в топ-4.

Факты о командах

«Алания»

  • 3-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Махач Абдулхамидов (8)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Пропускают в 6 из 8 матчей

«Амкар»

  • 4-е место, 23 очка, лучший бомбардир: Евгений Тюкалов (6)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.60 пропущено
  • 3 матча без поражений
  • Победа над «Аланией» в апреле (3:2)

Прогноз на матч «Алания» – «Амкар»

Дерби соседей по турнирной таблице. Обе команды пропускают, обе забивают. «Амкар» в лучшей форме и имеет победу в личной встрече. Ожидаются голы с обеих сторон. Гости как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки

  • «Амкар» не проиграет – коэффициент 1.57
  • Обе забьют

1.57
«Амкар» не проиграет
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Амкар-Пермь Алания
Другие прогнозы
07.06.2026
12:00
1.42
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь - Калуга
Победа «Сибири»
07.06.2026
14:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан - Пакистан
Пакистан не проиграет
07.06.2026
16:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ - Велес
Тотал голов меньше 2.5
07.06.2026
16:00
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн - Кипр
Победа Кипра
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
Тотал голов больше 2.5
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия - Муром
Тотал голов меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 