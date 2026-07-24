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«Динамо» – «Крылья Советов»: кто победит в матче 1 тура РПЛ 2026/2027

24 июля 2026 9:59
Динамо - Крылья Советов
25 июл. 2026, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Динамо» с форой (-1.5)
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атч 1 тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов» пройдет 25 июля 2026 года в Москве на «ВТБ Арене». Бело-голубые подходят к старту сезона в фантастической форме – пять побед подряд и 14 забитых мячей в последних пяти матчах, при этом команда не проигрывает в четырех последних турах РПЛ. Самарский клуб, напротив, проигрывает в трех последних матчах и пропускает в семи последних встречах, хотя в атаке выглядит неплохо – десять голов в пяти играх. Сможет ли «Динамо» продолжить свою победную серию и разгромить соперника, как это было в последних очных встречах, или «Крылья Советов» прервут свою неудачную серию и навяжут борьбу фавориту на его поле? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Динамо» выглядит абсолютным фаворитом стартового тура, и статистика это подтверждает. Команда побеждает в пяти последних матчах и забивает в среднем 2.80 гола за игру, а голевая серия насчитывает пять матчей подряд. В атаке бело-голубые демонстрируют впечатляющую результативность – 14 голов в пяти последних встречах, при этом в очных матчах с «Крыльями» «Динамо» забивает в трех последних играх и побеждает в трех последних, в том числе с разгромными счетами 4:0 и 4:0. Однако оборона не безупречна: 1.40 пропущенных гола в среднем за матч, и команда пропускает в семи из девяти последних встреч, что дает «Крыльям» шанс забить. Домашняя поддержка на «ВТБ Арене» и прекрасная предсезонная подготовка (победы над ЦСКА 5:2, «Оренбургом» и «Нижним Новгородом») делают «Динамо» явным претендентом на победу.

«Крылья Советов» подходят к игре с проблемами в обороне – команда проигрывает в трех последних матчах и пропускает в семи последних встречах подряд, в среднем 2.00 гола за игру. При этом в атаке самарцы действуют результативно: десять голов в пяти последних матчах (2.00 в среднем), и голевая серия также составляет пять матчей. Однако качество соперников в товарищеских матчах было разным – поражения от «Акрона» (1:2) и «Спартака» (2:3), ничьи с «Соколом» и «Нефтехимиком». В очных встречах с «Динамо» у «Крыльев» также негативная статистика: три поражения подряд и ни одного забитого мяча в двух последних матчах (0:4, 0:4). Это психологическое давление может сказаться на игре гостей, несмотря на их атакующий потенциал.

С учетом всех факторов победа «Динамо» не вызывает сомнений. Хозяева имеют подавляющее преимущество в форме, атаке и личных встречах, тогда как «Крылья Советов» не могут победить в трех матчах и слишком много пропускают. Разница в классе и текущем состоянии команд очевидна, поэтому ожидается уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Динамо» побеждает в трех последних матчах и забивает в трех последних встречах с «Крыльями», причем два из них завершились со счетом 4:0 в пользу москвичей. Текущая форма только усиливает это преимущество: «Динамо» выиграло пять матчей подряд, тогда как «Крылья Советов» проиграли три последних встречи и пропускают в семи матчах подряд. Эти тренды указывают на то, что хозяева должны легко справиться с соперником.

Личные встречи
48% (32)
22% (15)
30% (20)
106
Забитых мячей
70
1.58
В среднем за матч
1.04
6:3
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  3:6
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
4 : 0
01.03.2026
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
4 : 0
22.10.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
2 : 3
26.09.2025
Динамо
Россия. Кубок, 3 тур
Крылья Советов
0 : 0
27.08.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
1 : 3
05.05.2025
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Крылья Советов
3 : 6
24.10.2024
Динамо
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
5 : 1
28.08.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1 : 0
17.08.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Динамо
4 : 1
18.05.2024
Крылья Советов
Товарищеские матчи,
Динамо
5 : 1
19.02.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
3 : 3
29.07.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1 : 0
05.03.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо
1 : 1
01.03.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов
2 : 1
23.02.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
0 : 2
07.08.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Крылья Советов
5 : 2
06.05.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
0 : 1
02.10.2021
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов
2 : 0
08.04.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2 : 0
12.07.2020
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0 : 0
30.08.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
1 : 0
20.04.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.10.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
0 : 1
17.04.2016
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Крылья Советов
0 : 1
29.10.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
0 : 0
27.09.2015
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
1 : 2
09.11.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо
2 : 0
29.09.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
1 : 2
05.05.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
1 : 0
28.10.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
1 : 0
25.09.2011
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1 : 0
21.05.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
1 : 0
20.11.2010
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
31.07.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
3 : 1
30.08.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
0 : 1
25.04.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
3 : 3
27.09.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
2 : 2
07.05.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
1 : 1
30.09.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
3 : 2
26.05.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1 : 1
01.10.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
1 : 0
23.04.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
0 : 1
19.11.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
3 : 1
10.07.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
4 : 1
21.08.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
1 : 1
02.05.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
1 : 0
25.10.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
2 : 1
23.03.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
0 : 0
10.11.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
0 : 1
20.04.2002
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Крылья Советов
3 : 0
22.10.2001
Динамо
Чемпионат России, 1 тур
Динамо
0 : 1
11.03.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 23 тур
Крылья Советов
0 : 2
27.08.2000
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
2 : 0
17.05.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 23 тур
Крылья Советов
1 : 2
11.09.1999
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
3 : 3
29.05.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Динамо
1 : 1
30.10.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 15 тур
Крылья Советов
1 : 0
01.07.1998
Динамо
Чемпионат России, 20 тур
Крылья Советов
0 : 1
06.08.1997
Динамо
Чемпионат России, 3 тур
Динамо
0 : 1
02.04.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Динамо
2 : 1
02.10.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 13 тур
Крылья Советов
0 : 2
18.05.1996
Динамо
Чемпионат России, 26 тур
Динамо
4 : 1
23.09.1995
Крылья Советов
Чемпионат России, 5 тур
Крылья Советов
1 : 4
09.05.1995
Динамо
Чемпионат России, 24 тур
Крылья Советов
1 : 1
19.09.1994
Динамо
Чемпионат России, 7 тур
Динамо
3 : 0
16.04.1994
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
3 : 0
19.09.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 12 тур
Крылья Советов
1 : 0
16.05.1993
Динамо
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Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ПЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
74
Даниил Фомин
ЦП
11
Принц Артур
ЦП
88
Виктор Окишор
ЦП
13
Дмитрий Александров
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ПЗ
8
Максим Витюгов
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Иван Олейников
ЦП
14
Михайло Баньяц
ЦП
15
Николай Рассказов
ЦП
11
Амар Рахманович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
4-5-1
99
Лунев
7
Скопинцев
57
Рикардо
2
Маричаль
56
Зайдензаль
74
Фомин
11
Артур
88
Окишор
13
Александров
60
Маринкин
70
Тюкавин
4-5-1
30
Песьяков
5
Ороз
47
Божин
23
Чернов
2
Печенин
8
Витюгов
19
Олейников
14
Баньяц
15
Рассказов
6
Бабкин
11
Рахманович
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Сергей Булатов

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Динамо» с разницей как минимум в два мяча над «Крыльями Советов» в матче 1 тура РПЛ. Хозяева находятся в отличной форме, имеют мощную атаку и подавляющее преимущество в личных встречах, тогда как гости проигрывают три матча подряд и много пропускают. Учитывая разницу в классе и текущей форме, «Динамо» должно без особых проблем добиться победы. Ставка на победу «Динамо» с форой (-1.5) за 2.2 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится 25 июля 2026 года в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени. Матч будет транслировать МАТЧ! Премьер.

«Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть онлайн

2.20
Победа «Динамо» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо
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