атч 1 тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов» пройдет 25 июля 2026 года в Москве на «ВТБ Арене». Бело-голубые подходят к старту сезона в фантастической форме – пять побед подряд и 14 забитых мячей в последних пяти матчах, при этом команда не проигрывает в четырех последних турах РПЛ. Самарский клуб, напротив, проигрывает в трех последних матчах и пропускает в семи последних встречах, хотя в атаке выглядит неплохо – десять голов в пяти играх. Сможет ли «Динамо» продолжить свою победную серию и разгромить соперника, как это было в последних очных встречах, или «Крылья Советов» прервут свою неудачную серию и навяжут борьбу фавориту на его поле? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Динамо» выглядит абсолютным фаворитом стартового тура, и статистика это подтверждает. Команда побеждает в пяти последних матчах и забивает в среднем 2.80 гола за игру, а голевая серия насчитывает пять матчей подряд. В атаке бело-голубые демонстрируют впечатляющую результативность – 14 голов в пяти последних встречах, при этом в очных матчах с «Крыльями» «Динамо» забивает в трех последних играх и побеждает в трех последних, в том числе с разгромными счетами 4:0 и 4:0. Однако оборона не безупречна: 1.40 пропущенных гола в среднем за матч, и команда пропускает в семи из девяти последних встреч, что дает «Крыльям» шанс забить. Домашняя поддержка на «ВТБ Арене» и прекрасная предсезонная подготовка (победы над ЦСКА 5:2, «Оренбургом» и «Нижним Новгородом») делают «Динамо» явным претендентом на победу.

«Крылья Советов» подходят к игре с проблемами в обороне – команда проигрывает в трех последних матчах и пропускает в семи последних встречах подряд, в среднем 2.00 гола за игру. При этом в атаке самарцы действуют результативно: десять голов в пяти последних матчах (2.00 в среднем), и голевая серия также составляет пять матчей. Однако качество соперников в товарищеских матчах было разным – поражения от «Акрона» (1:2) и «Спартака» (2:3), ничьи с «Соколом» и «Нефтехимиком». В очных встречах с «Динамо» у «Крыльев» также негативная статистика: три поражения подряд и ни одного забитого мяча в двух последних матчах (0:4, 0:4). Это психологическое давление может сказаться на игре гостей, несмотря на их атакующий потенциал.

С учетом всех факторов победа «Динамо» не вызывает сомнений. Хозяева имеют подавляющее преимущество в форме, атаке и личных встречах, тогда как «Крылья Советов» не могут победить в трех матчах и слишком много пропускают. Разница в классе и текущем состоянии команд очевидна, поэтому ожидается уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Динамо» побеждает в трех последних матчах и забивает в трех последних встречах с «Крыльями», причем два из них завершились со счетом 4:0 в пользу москвичей. Текущая форма только усиливает это преимущество: «Динамо» выиграло пять матчей подряд, тогда как «Крылья Советов» проиграли три последних встречи и пропускают в семи матчах подряд. Эти тренды указывают на то, что хозяева должны легко справиться с соперником.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Динамо» с разницей как минимум в два мяча над «Крыльями Советов» в матче 1 тура РПЛ. Хозяева находятся в отличной форме, имеют мощную атаку и подавляющее преимущество в личных встречах, тогда как гости проигрывают три матча подряд и много пропускают. Учитывая разницу в классе и текущей форме, «Динамо» должно без особых проблем добиться победы. Ставка на победу «Динамо» с форой (-1.5) за 2.2 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится 25 июля 2026 года в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени. Матч будет транслировать МАТЧ! Премьер.