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Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 20 апреля 2019
Динамо
20.04.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
67'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Крылья Советов
Желтая карточка
К. Панченко
90'
Замена
В. Рыков
️️️️
А. Теттех
80'
78'
Замена
П. Антон
️️️️
М. Рабиу
Замена
С. Соу
️️️️
А. Юсупов
78'
75'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Джано
68'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Р. Шейдаев
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
Пас отдал
А. Юсупов
67'
Замена
К. Панченко
️️️️
Е. Луценко
59'
35'
Желтая карточка
М. Рабиу
Желтая карточка
А. Теттех
21'
Желтая карточка
А. Юсупов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
27
Самба Соу
ЦП
11
Федор Черных
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
78
Геннадий Киселев
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
18
Морозов
44
Шунич
4
Евгеньев
34
Козлов
22
Жоаозиньо
55
Теттех
4
Юсупов
20
Кардозу
20
Марков
48
Луценко
4-2-2-2
1
Рыжиков
49
Шишкин
19
Самарджич
2
Рохель
29
Денисов
19
Рабиу
94
Тимофеев
7
Джано
77
Зиньковский
7
Шейдаев
99
Канунников
55
Теттех
44
Рыков
44
Рыков
55
Теттех
4
Юсупов
27
Соу
27
Соу
4
Юсупов
48
Луценко
8
Панченко
8
Панченко
48
Луценко
19
Рабиу
5
Антон
5
Антон
19
Рабиу
7
Джано
31
Ткачук
31
Ткачук
7
Джано
7
Шейдаев
12
Корниленко
12
Корниленко
7
Шейдаев
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Федор Черных
ЦФ
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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