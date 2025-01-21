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Виталий Денисов
Виталий Денисов
Завершил карьеру
23 февраля 1987 (39)
#29 | Защитник
178 см | 75 кг
Узбекистан | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Клуб Басты подписал обладателя Кубка УЕФА
2025.01.21 05:55
4
Победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА объявил о переходе в клуб из Узбекистана
2022.07.19 20:36
2
«Балтика» объявила об уходе четырех игроков
2021.12.02 11:56
3
Фото
Виталий Денисов перешел в «Балтику»
2021.06.08 19:17
1
Фото
Победитель Кубка УЕФА Виталий Денисов пополнил «Томь»
2020.09.20 08:36
5
Денисов ушел из «Ротора»
2020.06.18 18:20
Видео
«Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции». Владислав Игнатьев составил свою сборную мечты
2020.04.01 17:07
4
Виталий Денисов перешел из «Рубина» в «Ротор»
2020.01.15 17:00
4
«Рубин» объявил о разрыве контракта с Денисовым и окончании аренды Кьяртанссона
2020.01.11 12:52
5
Соболев, Кабутов, Карпов – в старте «Крыльев» на матч с «Рубином». Денисов, Зуев, Кьяртанссон сыграют у гостей
2019.11.04 15:34
Тедеско выпустил в основе на матч с «Рубином» Кутепова, Мельгарехо, Умярова; Денисов, Зуев, Могилевец сыграют у гостей
2019.10.19 15:25
25
Денисов, Ташаев, Зуев – в старте «Рубина» на матч с «Уфой»; Пуцко, Круговой, Кротов сыграют у гостей
2019.09.29 12:58
Тренер «Рубина» Докампо – об игре с «Локомотивом»: «Пенальти был не очень чистый»
2019.07.16 06:49
«Никогда не забуду. Вы в моем сердце». Виталий Денисов попрощался с «Локомотивом»
2019.06.22 23:32
3
Виталий Денисов – о трансфере в «Рубин»: «Новый шаг, новый вызов. Надеюсь, адаптация пройдет быстро»
2019.06.20 20:23
1
Фото
Виталий Денисов перешел в «Рубин»
2019.06.20 15:59
6
Виталий Денисов прошел медосмотр для «Рубина»
2019.06.18 21:08
2
Виталий Денисов: «Возвращение в «Локо»? Тут мало одного желания»
2018.12.25 11:42
6
Денисов – о победе над «Ростовом»: «В последней игре года очки были нужны как воздух»
2018.12.08 15:39
3
Губернатор Самарской области: «Эту вакханалию в «Крыльях» надо было прекращать»
2018.11.12 07:17
5
Виталий Денисов: «Божович всегда может разрядить ситуацию классной шуткой. Его подколы были уже на представлении»
2018.10.06 07:26
Максименко, Чалов и Смольников – в команде недели РПЛ по версии Whoscored
2018.09.04 14:48
14
Виталий Денисов: «Переход в «Крылья» получился быстрым. Времени на разговоры не было»
2018.08.24 00:23
5
Виталий Денисов: «Провел первую тренировку. Пока нахожусь в некой турбулентности»
2018.08.23 07:42
7
Защитник «Локомотива» Денисов продолжит карьеру в «Крыльях Советов» на правах аренды
2018.08.21 17:33
22
Виталий Денисов продлил контракт с «Локомотивом»
2018.07.06 19:06
7
Пейчинович, Михалик и Виталий Денисов покинут «Локомотив»
2018.06.08 22:32
12
«Локомотив» подпишет с Фарфаном новый двухлетний контракт
2018.06.04 15:54
9
Виталий Денисов: «Мое будущее в «Локомотиве»? Пока не могу рассказать об этом»
2018.05.23 19:00
4
Виталий Денисов может перейти в ЦСКА или «Краснодар»
2018.03.12 23:01
23
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2
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