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  • Соболев, Кабутов, Карпов – в старте «Крыльев» на матч с «Рубином». Денисов, Зуев, Кьяртанссон сыграют у гостей

Соболев, Кабутов, Карпов – в старте «Крыльев» на матч с «Рубином». Денисов, Зуев, Кьяртанссон сыграют у гостей

4 ноября 2019, 15:34

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 15-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Терехов, Якуба, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Поярков, Уремович, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные: Коновалов, Волк, Агапов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Кипиани, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

  • Матч на стадионе «Самара Арена» начнется в 16:30 мск.
  • «Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ с 17 очками, «Рубин» отстает на 1 очко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов Денисов Виталий Кабутов Дмитрий Кьяртанссон Видар Соболев Александр
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