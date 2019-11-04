Соболев, Кабутов, Карпов – в старте «Крыльев» на матч с «Рубином». Денисов, Зуев, Кьяртанссон сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Рубина» на матч 15-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Терехов, Якуба, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Поярков, Уремович, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.
Запасные: Коновалов, Волк, Агапов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Кипиани, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.
- Матч на стадионе «Самара Арена» начнется в 16:30 мск.
- «Крылья» идут на 10-м месте в РПЛ с 17 очками, «Рубин» отстает на 1 очко.
Источник: Бомбардир.ру