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    Тедеско выпустил в основе на матч с «Рубином» Кутепова, Мельгарехо, Умярова; Денисов, Зуев, Могилевец сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 13 тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.

    «Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберeзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

    Встреча на «Открытие Арене» начнется в 16:30 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +619

      Sky Spartak 18 минут назад

      Читаю и поражаюсь , как это не понятно,что за схема...?!?!?
      4-2-3-1
      Наконец то Гулиева убрали...Поставили Умярова и Мельгорехо...и хорошо,что Максименко стоит...
      Хороший состав....
      Будем смотреть и болеть...

      1
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      Рейтинг: +504

      Frankfurt Am Main 19 минут назад

      А почему состав Рубина никто не обсуждает???)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2407

      InterMilLano1908 25 минут назад

      3-5-1-1? Что ли схема?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +907

      serhio80 > InterMilLano1908 19 минут назад

      4-2-3-1)

      0
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      Рейтинг: +458

      seth343 29 минут назад

      Утром про Жиго писали, что еще не готов выйти...

      0
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      ...
      Рейтинг: +117

      Dizgen > seth343 27 минут назад

      Наверное рискуют на Гапонова надежды нет

      2
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      Рейтинг: +4022

      filosof sparty 31 минуту назад

      Чё то я не понял, а где капитан!???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Dizgen > filosof sparty 29 минут назад

      Пропускает дисквалификация

      0
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      Рейтинг: +458

      seth343 32 минуты назад

      Че за схема?

      0
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      Рейтинг: +6171

      derrik2000 37 минут назад

      Непонятный какой-то состав, без нападающих, и где Джикия, почему вместо него опять этот бездарь "ЗМС Кутепов" играет?
      Но, как говорится, "жираф большой - ему видней".

      -3
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      Рейтинг: +117

      Dizgen > derrik2000 35 минут назад

      У Джикии если че КК

      2
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      Рейтинг: +6171

      derrik2000 > Dizgen 35 минут назад

      Ну тогда всё ясно: я просто забыл об этом.

      1
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      Рейтинг: +907

      serhio80 > derrik2000 28 минут назад

      Или шюррле или Мельгарехо напа играть будут, скорее всего немец напа, Мельгарехо слева. Чего непонятного то?)

      1
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      Рейтинг: +117

      Dizgen 38 минут назад

      Удачи парни-Вперед Спартак!!!

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