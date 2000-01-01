Тедеско выпустил в основе на матч с «Рубином» Кутепова, Мельгарехо, Умярова; Денисов, Зуев, Могилевец сыграют у гостей

Читаю и поражаюсь , как это не понятно,что за схема...?!?!?
4-2-3-1
Наконец то Гулиева убрали...Поставили Умярова и Мельгорехо...и хорошо,что Максименко стоит...
Хороший состав....
Будем смотреть и болеть...
Стали известны стартовые составы команд на матч 13 тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберeзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.
Встреча на «Открытие Арене» начнется в 16:30 по Москве.