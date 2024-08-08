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Павел Могилевец
Павел Могилевец
Завершил карьеру
25 января 1993 (33)
#28 | Полузащитник
183 см | 70 кг
Россия
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Публикации
Экс-игрок сборной России и «Зенита» рассказал о завершении карьеры
11 марта
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
2024.08.08 09:00
13
Могилевец — о продолжении карьеры: «Летом будет последняя попытка»
2024.03.08 13:46
Могилевец: «Где-то по ходу карьеры надо быть «говнюком» – я так не умел»
2024.03.07 20:20
Экс-игрок сборной Могилевец объяснил, почему предпочитает жить не в России
2024.03.07 16:22
3
Бывший главный тренер «Спартака» отреагировал на скандальные высказывания Могилевца
2024.03.07 14:13
9
«Подлая и некрасивая ситуация»: экс-футболист сборной России рассказал, как его выгнали из армянского клуба
2024.03.07 11:43
10
Экс-хавбек сборной России рассказал, как провалил просмотр в клубе из Словении
2024.03.07 10:31
1
Экс-игрок сборной России отказал медиаклубу Уткина
2024.03.07 00:17
Могилевец рассказал о разногласиях со Слуцким в «Рубине»
2024.03.06 20:20
Экс-хавбеку сборной России предложили тренироваться с медийным клубом Уткина
2023.11.06 09:39
Экс-полузащитник сборной России рассказал о возможном завершении карьеры
2023.11.06 09:14
Член сборной России на ЧМ-2014 перешел в армянский «Урарту»
2023.07.07 21:20
2
Могилевец ушел из «Рубина» из-за Слуцкого: «Не привык к его шуткам и подколам»
2022.12.22 14:39
1
Могилевец: «В «Зените» ставили цель дойти до полуфинала Лиги чемпионов»
2022.12.22 11:50
6
Могилевец сравнил футбол в России и Узбекистане
2022.12.22 08:30
Фото
Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» перешел в «Бунедкор»
2022.08.02 09:51
1
Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» перейдет в клуб из Узбекистана
2022.07.28 15:58
4
«Нижний Новгород» объявил об уходе четырех игроков
2021.12.17 13:51
Бейл, Зиньковский, Сергеев – в основе «Крыльев Советов»; Козлов, Могилевец, Ткачук сыграют у «Нижнего Новгорода»
2021.10.17 15:37
Фото
«Он имеет внешнее сходство с Дудем». «Нижний Новгород» подписал Могилевца
2021.07.18 15:09
4
Мирзов и Глушенков ушли из «Химок» и вернутся в «Спартак»
2021.05.31 16:16
7
Захарян, Тюкавин, Игбун – в основе «Динамо»; Идову, Могилевец, Мирзов выйдут у «Химок»
2021.04.24 18:38
Фото
Официально: Могилевец перешел из «Рубина» в «Химки»
2020.10.16 16:25
17
«Чемпионат»: Могилевец перейдет из «Рубина» в «Химки»
2020.10.16 12:19
1
Могилевец может уйти из «Рубина» в «Химки» или «Ротор»
2020.10.15 21:41
3
Видео
Слуцкий – о поражении от «Локомотива»: «Мы не проконтролировали зону между линиями. Это должны были делать Могилевец или Абильгор»
2020.06.28 14:34
4
Березовский выставил на матч с «Рубином» Кудряшова, Новосельцева, Мостового; Могилевец, Подберезкин, Зуев сыграют у казанцев
2019.12.08 15:20
2
Тедеско выпустил в основе на матч с «Рубином» Кутепова, Мельгарехо, Умярова; Денисов, Зуев, Могилевец сыграют у гостей
2019.10.19 15:25
25
Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России вместо Зобнина и Жемалетдинова
2019.10.04 14:32
13
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2
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