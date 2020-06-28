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  • Слуцкий – о поражении от «Локомотива»: «Мы не проконтролировали зону между линиями. Это должны были делать Могилевец или Абильгор»

Слуцкий – о поражении от «Локомотива»: «Мы не проконтролировали зону между линиями. Это должны были делать Могилевец или Абильгор»

28 июня 2020, 14:34
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил с тактической точки зрения поражение в 24-м туре РПЛ от «Локомотива» (0:2). Дублем отметился Алексей Миранчук.

«Знали, что «Локомотив» много получает мяч между линиями. К сожалению, было два эпизода, когда мы не смогли проконтролировать эту зону. Мы должны были ее четче контролировать. Это должны были делать или Павел Могилевец или Оливер Абильгор», – сообщил Слуцкий.

  • «Рубин» в таблице идет 11-м.
  • «Локомотив» занимает второе место.
  • Казанцы 1 июля в 25-м туре встретятся с «Уфой».

Источник: ютуб-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Дания. Суперлига Рубин Локомотив Могилевец Павел Абильдгор Оливер Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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FaTeK1945ru
1593348561
...Слуцкий не проконтролировал и точка.
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vmonomah17
1593359223
Мог бы проще сказать: Мы гавно!
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САДЫЧОК
1593365108
Слуцкий , если они не справились надо было менять ! Значит -ты слабый тренер !
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RUBINTATAR
1593365711
Это должен был сделать Слуцкий!!!
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