Слуцкий – о поражении от «Локомотива»: «Мы не проконтролировали зону между линиями. Это должны были делать Могилевец или Абильгор»

...Слуцкий не проконтролировал и точка.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил с тактической точки зрения поражение в 24-м туре РПЛ от «Локомотива» (0:2). Дублем отметился Алексей Миранчук.
«Знали, что «Локомотив» много получает мяч между линиями. К сожалению, было два эпизода, когда мы не смогли проконтролировать эту зону. Мы должны были ее четче контролировать. Это должны были делать или Павел Могилевец или Оливер Абильгор», – сообщил Слуцкий.
- «Рубин» в таблице идет 11-м.
- «Локомотив» занимает второе место.
- Казанцы 1 июля в 25-м туре встретятся с «Уфой».