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    Слуцкий – о поражении от «Локомотива»: «Мы не проконтролировали зону между линиями. Это должны были делать Могилевец или Абильгор»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил с тактической точки зрения поражение в 24-м туре РПЛ от «Локомотива» (0:2). Дублем отметился Алексей Миранчук.

    «Знали, что «Локомотив» много получает мяч между линиями. К сожалению, было два эпизода, когда мы не смогли проконтролировать эту зону. Мы должны были ее четче контролировать. Это должны были делать или Павел Могилевец или Оливер Абильгор», – сообщил Слуцкий.

    • «Рубин» в таблице идет 11-м.
    • «Локомотив» занимает второе место.
    • Казанцы 1 июля в 25-м туре встретятся с «Уфой».

    Источник: ютуб-канал «Рубина»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +714

      FaTeK1945ru 2 часа назад

      ...Слуцкий не проконтролировал и точка.

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