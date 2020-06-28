Слуцкий – о поражении от «Локомотива»: «Мы не проконтролировали зону между линиями. Это должны были делать Могилевец или Абильгор»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил с тактической точки зрения поражение в 24-м туре РПЛ от «Локомотива» (0:2). Дублем отметился Алексей Миранчук.

«Знали, что «Локомотив» много получает мяч между линиями. К сожалению, было два эпизода, когда мы не смогли проконтролировать эту зону. Мы должны были ее четче контролировать. Это должны были делать или Павел Могилевец или Оливер Абильгор», – сообщил Слуцкий.