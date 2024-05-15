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Италия. Серия B
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Сампдория
Оливер Абильдгор
€ 500 тыс
Оливер Абильдгор
Сампдория
10 июня 1996 (30)
#28 | Полузащитник
192 см
Дания
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Трансферы
ФИФА наложила трансферный бан на «Рубин» до 2026 года («РБ Спорт»)
2024.05.15 21:55
4
Фото
Итальянский клуб арендовал Абильдгора у «Рубина»
2023.07.13 10:53
Абильдгор обратился к болельщикам на русском после перехода из «Рубина» в «Селтик»
2022.09.02 09:45
Фото
«Селтик» взял в аренду игрока «Рубина»
2022.09.02 01:51
1
«Селтик» намерен усилиться футболистом «Рубина»
2022.09.01 10:27
1
«Андерлехт» планирует купить игрока «Рубина»
2022.08.24 21:53
«Рубин» готов продать двух легионеров
2022.08.15 23:23
Полузащитник «Рубина» Абильдгор заинтересовал клубы из АПЛ, Бундеслиги и Серии А
2022.07.18 08:24
Сайманов: «Мне кажется, что Тальби и Абильдгор покинут «Рубин»
2022.05.23 15:06
Фото
Абильдгор вернулся в расположение «Рубина»
2022.04.04 14:11
2
В «Рубине» надеются на возвращение Абильдгора и Ин Бома
2022.03.31 12:45
1
Фото
Фернандес, Эджуке и Малком – в символической сборной 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.10.18 11:52
11
Абильдгор: «В России не все знают, что такое Дания. Поэтому они считают себя лучше нас»
2021.06.21 13:52
12
ЭСК посчитала ошибочным удаление полузащитника «Рубина» Абильдгора в матче со «Спартаком»
2021.03.08 14:44
9
Абильдгор: «Рубин» – правильный выбор. Искренне верю, что так всe и есть»
2021.02.22 11:48
Абильдгор – лучший игрок сезона РПЛ по единоборствам и перехватам
2021.01.12 17:14
Абильдгор – лучший игрок сезона РПЛ по верховым единоборствам
2021.01.10 12:43
Только один россиянин попал в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
2020.12.25 19:15
25
Фото
Смольников, Нобоа, Берг и Дзюба – в сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
2020.12.14 21:45
1
Фото
Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2020.11.30 21:31
4
Товарищеский матч. Дания обыграла Швецию; Абильгор, Ларссон, Старфельт вышли на поле
2020.11.11 23:34
Полузащитник «Рубина» Абильгор впервые вызван в сборную Дании
2020.11.10 13:11
1
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Слуцкий – о поражении от «Локомотива»: «Мы не проконтролировали зону между линиями. Это должны были делать Могилевец или Абильгор»
2020.06.28 14:34
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Жена Карпина опубликовала милое семейное фото
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Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
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Первый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
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