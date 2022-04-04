Абильдгор вернулся в расположение «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор вернулся в расположение казанского клуба.
«Начинаем неделю с хороших новостей! Оливер Абильдгор вернулся в расположение команды и уже приступил к тренировкам!» – написала пресс-служба клуба в телеграме.
- Абильдгор вернулся из-за границы, где восстанавливался после травмы.
- «Рубин» уже покинули 6 легионеров.
- Ушли Хван Ин Бом, Филип Уремович, Хвича Кварацхелия, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович и Силвие Бегич.
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Источник: телеграм-канал «Рубина»