Абильдгор вернулся в расположение «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор вернулся в расположение казанского клуба.

«Начинаем неделю с хороших новостей! Оливер Абильдгор вернулся в расположение команды и уже приступил к тренировкам!» – написала пресс-служба клуба в телеграме.

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