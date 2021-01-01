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Абильдгор вернулся в расположение «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор вернулся в расположение казанского клуба.

«Начинаем неделю с хороших новостей! Оливер Абильдгор вернулся в расположение команды и уже приступил к тренировкам!» – написала пресс-служба клуба в телеграме.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +527

    Solist345345 31 минуту назад

    Видимо нигде не пригодился.

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