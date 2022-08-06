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Кавасаки Фронтале
Филип Уремович
€ 2 млн
Филип Уремович
Кавасаки Фронтале
11 февраля 1997 (29)
#22 | Защитник
Хорватия
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Публикации
Бундеслига. «Герта» Шварца и Эджуке начала сезон с поражения в дерби
2022.08.06 19:18
1
Уремович покинул «Рубин» из-за вылета команды в ФНЛ
2022.05.31 20:09
Фото
Уремович бесплатно перешел из «Рубина» в «Герту»
2022.05.31 17:38
10
Агент: «Уремович вернется в «Рубин» летом. Не думаю, что клуб вылетит из РПЛ»
2022.05.17 23:29
2
Агент Уремовича: «Переход в «Шеффилд Юнайтед» – временный. Филип вернется в «Рубин» после 30 июня»
2022.03.24 20:54
4
Фото
Капитан «Рубина» Уремович перешел в «Шеффилд Юнайтед»
2022.03.24 18:12
5
Капитан «Рубина» Уремович до лета подпишет контракт с клубом из Хорватии («СЭ»)
2022.03.23 16:20
2
«Рубин» приостановил контракт с Уремовичем. Зимой его не продали «Герте» за 3,5 миллиона
2022.03.13 16:09
2
Фото
Ловрен и Влашич – в заявке сборной Хорватии на матчи с Мальтой и Россией. Уремович и Моро – в резервном списке
2021.10.25 15:59
1
Влашич, Ловрен, Моро и Уремович – в заявке сборной Хорватии на матчи отбора ЧМ-2022
2021.08.16 14:12
4
Фото
Ловрен и Влашич – в расширенном списке сборной Хорватии на Евро-2020. Моро и Уремович – в резерве
2021.05.17 16:48
Bobsoccer: Мусаеву наложили десять швов. Он разбил губу в столкновении с Уремовичем
2021.03.09 10:44
Фото
Мусаев получил травму после столкновения с Уремовичем. Его увезли с поля с окровавленным лицом
2021.03.08 17:08
3
Уремович – о Хвиче: «Будь он испанцем или бразильцем, уже играл бы в «Реале» или «Баварии»
2021.02.03 18:50
3
Уремович: «Уважаю сборную России, но Хорватия – фаворит группы»
2020.12.08 16:05
2
Видео
Защитник «Рубина» Уремович восстановился после травмы. Он пропустил более трех недель
2020.12.07 20:15
Уремович получил травму в матче со Швецией
2020.11.14 23:54
Ольссон, Берг, Уремович, Влашич – в стартовых составах на матч Швеция – Хорватия
2020.11.14 22:39
Ловрен, Уремович, Влашич – в составе сборной Хорватии на ноябрьские матчи
2020.10.27 00:04
1
Фото
Влашич, Кварацхелия и Вендел – самые подорожавшие игроки РПЛ
2020.10.19 19:50
13
«БИЗНЕС Online»: «Рубин» не продал Уремовича в ЦСКА за 7 миллионов
2020.10.11 14:15
4
Уремович: «С Бердыевым тяжело работать. Много критикует»
2020.09.19 14:52
4
Ловрен, Уремович, Влашич – в старте Хорватии на матч с Францией
2020.09.08 21:43
Фото
Ловрен и Влашич вызваны в сборную Хорватии
2020.08.17 15:06
Metaratings: «Рубин» просил у ЦСКА за Уремовича 12 миллионов
2020.07.31 21:31
2
Фото
Кварацхелия, Дюпин и Уремович признаны лучшими игроками «Рубина» в этом сезоне
2020.07.23 18:59
2
Фото
Берг, Алексей Миранчук и три игрока «Уфы» вошли в символическую сборную 25-го тура по версии Opta
2020.07.02 14:07
4
«Мутко против»: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
2020.06.04 14:00
2
Фото
«Рубин» продлил контракты с Дюпиным и Уремовичем
2019.12.28 19:03
2
Агент Уремовича: «Есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но Филип счастлив в «Рубине»
2019.12.24 16:07
2
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