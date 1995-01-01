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    Ловрен, Уремович, Влашич – в составе сборной Хорватии на ноябрьские матчи

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич огласил список футболистов на ноябрьские матчи. 11 числа команда сыграет в товарищеской встрече с Турцией; на 14 ноября запланирован матч Лиги наций с Швецией, на 17-е – с Португалией.

    Вратари: Ливакович («Динамо» Загреб), Слуга («Лутон Таун»), Грбич («Атлетико»).

    Защитники: Вида («Бешикташ»), Ловрен («Зенит»), Баришич («Рейнджерс»), Чалета-Цар («Марсель»), Мелньяк («Ризеспор»), Уремович («Рубин»), Брадарич («Лилль»).

    Полузащитники: Модрич («Реал»), Ковачич («Челси»), Брозович («Интер»), Бадель («Дженоа»), Рог («Кальяри»), Пашалич («Аталанта»), Влашич (ЦСКА).

    Нападающие: Перишич («Интер»), Крамарич («Хоффенхайм»), Брекало («Вольфсбург»), Петрович, Оршич (оба — «Динамо» Загреб), Будимир («Осасуна»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ХФС

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