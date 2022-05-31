Уремович покинул «Рубин» из-за вылета команды в ФНЛ

Стала известна причина перехода защитника Филипа Уремовича из «Рубина» в «Герту».

«Игрок воспользовался пунктом в контракте, согласно которому он имел возможность покинуть «Рубин» в случае вылета нашей команды в ФНЛ», – сообщает пресс-служба казанского клуба.

Уремович выступал за «Рубин» с 2018 года.

Он провел 97 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

13 марта футболист приостановил контракт с казанцами и ушел в «Шеффилд Юнайтед».

Рыночная стоимость балканца – 6 миллионов евро.

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