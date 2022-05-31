Уремович бесплатно перешел из «Рубина» в «Герту»

«Герта» объявила о переходе центрального защитника «Рубина» Филипа Уремовича.

25-летний хорват сменил команду в качестве свободного агента.

Он заключил с берлинским клубом контракт до 2026 года и взял себе пятый игровой номер.

Уремович выступал за «Рубин» с 2018 года.

Он провел 97 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

13 марта футболист приостановил контракт с казанцами и ушел в «Шеффилд Юнайтед».

Рыночная стоимость балканца – 6 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?