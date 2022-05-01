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Уремович бесплатно перешел из «Рубина» в «Герту»

«Герта» объявила о переходе центрального защитника «Рубина» Филипа Уремовича.

25-летний хорват сменил команду в качестве свободного агента.

Он заключил с берлинским клубом контракт до 2026 года и взял себе пятый игровой номер.

  • Уремович выступал за «Рубин» с 2018 года.
  • Он провел 97 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • 13 марта футболист приостановил контракт с казанцами и ушел в «Шеффилд Юнайтед».
  • Рыночная стоимость балканца – 6 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Герты»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7527

    vladik12 37 минут назад

    Шварц заметил и подсказал, что нужен.

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    Ответить
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    Рейтинг: +7531

    R_a_i_n 1 час назад

    Гейропеец

    2
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    ...
    Рейтинг: +1935

    LOKOfanatik19 > R_a_i_n 1 час назад

    Мда, куда уходит ум у людей...

    2
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