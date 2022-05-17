Агент: «Уремович вернется в «Рубин» летом. Не думаю, что клуб вылетит из РПЛ»

Иван Бошняк, агент защитника «Шеффилда» Филипа Уремовича, принадлежащего «Рубину», высказался о будущем своего клиента.

— Ситуация Уремовича никак не изменилась, он по-прежнему является игроком «Рубина», у него действующий контракт. Почему он пропустил последние матчи «Шеффилда»? Скажу так: у Филипа все нормально, ничего страшного не произошло.

— Летом Филип возвращается в «Рубин»?

— Да, планы не поменялись. В «Шеффилде» он находится в аренде.

— Если «Рубин» вылетит из Премьер-лиги, будет ли он искать другие варианты продолжения карьеры?

— Будем решать вопросы по мере их поступления. Но я не думаю, что «Рубин» вылетит. У них еще одна игра в запасе, все должно быть нормально.

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