Агент: «Уремович вернется в «Рубин» летом. Не думаю, что клуб вылетит из РПЛ»

Иван Бошняк, агент защитника «Шеффилда» Филипа Уремовича, принадлежащего «Рубину», высказался о будущем своего клиента.
— Ситуация Уремовича никак не изменилась, он по-прежнему является игроком «Рубина», у него действующий контракт. Почему он пропустил последние матчи «Шеффилда»? Скажу так: у Филипа все нормально, ничего страшного не произошло.
— Летом Филип возвращается в «Рубин»?
— Да, планы не поменялись. В «Шеффилде» он находится в аренде.
— Если «Рубин» вылетит из Премьер-лиги, будет ли он искать другие варианты продолжения карьеры?
— Будем решать вопросы по мере их поступления. Но я не думаю, что «Рубин» вылетит. У них еще одна игра в запасе, все должно быть нормально.
- Хорват 13 марта приостановил контракт с «Рубином».
- Казанский клуб идет на 14-м месте в РПЛ.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?