«Рубин» приостановил контракт с Уремовичем. Зимой его не продали «Герте» за 3,5 миллиона

скупой платит дважды
«Рубин» как минимум до лета не сможет рассчитывать на защитника Филипа Уремовича. Контракт приостановлен согласно разрешению ФИФА, данному на этой неделе.
Как сообщает журналист Владислав Зимагулов, зимой «Рубин» мог продать Уремовича в «Герту» за 3,5 миллиона евро, но посчитал сумму маленькой.
Ранее Казань покинули Андреас Дрейер и Сеад Хакшабанович.
- ФИФА на этой неделе разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.
- Завтра, 14 марта, казанцы в 21-м туре примут «Ростов».
- Уремович принадлежит «Рубину» с 2018 года.
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