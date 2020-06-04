«Мутко против»: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков

ФИФА запретила «Рубину» регистрацию новых футболистов из-за трансферного спора со словенской «Олимпией», пишет телеграм-канал «Мутко против».

«Олимпия» обратилась в ФИФА, заявив, что казанцы отказываются платить неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича. В ходе спора сумма неустойки сократилась более чем в 10 раз, но часть ее российский клуб еще остался должен. Чтобы регистрировать новых игроков, «Рубину» нужно полностью погасить задолженность перед «Олимпией».