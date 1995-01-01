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    «Мутко против»: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков

    ФИФА запретила «Рубину» регистрацию новых футболистов из-за трансферного спора со словенской «Олимпией», пишет телеграм-канал «Мутко против».

    «Олимпия» обратилась в ФИФА, заявив, что казанцы отказываются платить неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича. В ходе спора сумма неустойки сократилась более чем в 10 раз, но часть ее российский клуб еще остался должен. Чтобы регистрировать новых игроков, «Рубину» нужно полностью погасить задолженность перед «Олимпией».

    • Уремович перешел в «Рубин» в 2018 году.
    • За казанцев хорват провел 41 матч, забив один гол.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +455

      АКМ-74У 38 минут назад

      Мутный клуб этот Рубин, всё время какие-то разборки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5811

      paracetamol 1 час назад

      Заплатить из зарплаты Кикнадзе!

      0
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