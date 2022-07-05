- 5 июля 2022
- 22:34 Видео Фанаты «Олимпии» в масках выгнали тренера Риеру с пресс-конференции. Они были против его назначения 2
- 14 сентября 2020
- 15:24 Фото Форвард Вомбергар вернулся из «Уфы» в «Олимпию»
- 4 июня 2020
- 14:54 Гендиректор «Рубина» – о долге перед «Олимпией»: «Сумма 20-30 тысяч. К августу мы ее погасим» 1
- 14:00 «Мутко против»: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков 2
- 17 февраля 2019
- 10:28 «Уфа» договорилась о трансфере нападающего люблянской «Олимпии» Вомбергара 2
- 2 июня 2018
- 16:40 Защитник «Олимпии» Уремович продолжит карьеру в «Рубине» 2
- 21 февраля 2016
- 16:52 Захович: «Хенти недостаточно хорош не только для «Локомотива», но и даже для «Марибора» 1
- 20 февраля 2016
- 21:06 Игрок «Олимпии»: «Главная слабость Хенти в том, что он очень тщеславен» 1
- 20:54 Товарищеский матч. «Терек» сыграл вничью с «Олимпией» 1
- 19 февраля 2016
- 18:40 Котов: «Хенти готов к любой роли в группе атаки»
- 18:11 Фото Хенти представлен в качестве игрока «Локомотива» 7
- 15:39 Хенти успешно прошел медобследование в «Локомотиве»
- 18 февраля 2016
- 15:18 Фото Хенти отправился в Москву 6
- 15 февраля 2016
- 18:25 Хенти переходит в «Локомотив» 5
- 13 февраля 2016
- 12:26 «Локомотив» подпишет контракт с Хенти до 2020 года 3
- 12 февраля 2016
- 18:15 «Олимпия»: «Хенти очень близок к тому, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»
- 14:33 «Локомотив» готов заплатить 5,5 миллиона за Хенти 8