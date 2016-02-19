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Хенти представлен в качестве игрока «Локомотива»

19 февраля 2016, 18:11
7

Нападающий словенской "Олимпии" Эзекиэль Хенти стал игроком московского "Локомотива". Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

Сообщается, что 22-летний нигериец подписал с клубом долгосрочный контракт и в ближайшее время приступит к тренировкам.

"Счастлив обрести новую команду. Нахожусь под большим впечатлением, потому что Москва - большой город, а "Локомотив" - большой клуб. Знаю, что "Локомотив" искал форварда после перехода Ниасса в английский клуб и понимаю, какой будет спрос с меня. Хочу как можно скорее присоединиться к команде и как можно лучше узнать требования, стиль игры до первых матчей чемпионата", - прокомментировал свой переход Хенти.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Олимпия
Комментарии (7)
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Айзен 87
1455896643
поздно
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Aztec58
1455897749
Дай-то Бог!
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007R
1455897944
Выведет локо в 1,8
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Shpunt
1455903704
его не дозаявишь
Ответить
sergiogur
1455908749
ну удачи тебе паренек!!!!
Ответить
acer2003
1455909185
Поживёт, увидим
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