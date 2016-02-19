Хенти представлен в качестве игрока «Локомотива»

Нападающий словенской "Олимпии" Эзекиэль Хенти стал игроком московского "Локомотива". Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

Сообщается, что 22-летний нигериец подписал с клубом долгосрочный контракт и в ближайшее время приступит к тренировкам.

"Счастлив обрести новую команду. Нахожусь под большим впечатлением, потому что Москва - большой город, а "Локомотив" - большой клуб. Знаю, что "Локомотив" искал форварда после перехода Ниасса в английский клуб и понимаю, какой будет спрос с меня. Хочу как можно скорее присоединиться к команде и как можно лучше узнать требования, стиль игры до первых матчей чемпионата", - прокомментировал свой переход Хенти.