Гендиректор «Рубина» – о долге перед «Олимпией»: «Сумма 20-30 тысяч. К августу мы ее погасим»

Долг «Рубина» перед словенской «Олимпией» будет погашен до начала следующего регистрационного периода, рассказал генеральный директор казанцев Рустем Сайманов

«Да, ФИФА действительно запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты ещe много времени. А сумма составляет 20-30 тысяч евро. Безусловно, в августе всe уже будет в порядке», – заверил функционер.

«Олимпия» обратилась в ФИФА, заявив, что «Рубин» отказывается платить неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича. В ходе спора сумма неустойки сократилась более чем в 10 раз, но часть ее российский клуб еще остался должен. Из-за этого ФИФА наложила на казанцев запрет регистрации новых футболистов.