Хенти успешно прошел медобследование в «Локомотиве»

Нападающий словенской "Олимпии" Эзекиль Хенти в ближайшее время станет игроком московского "Локомотива". Как сообщает источник, нигерийский форвард уже успешно прошел медобследование в клубе. Следующим шагом станет подписание контракта с железнодорожниками.

По информации источника, "Локомотив" планирует заключить с Хенти контракт до 2020 года. "Олимпия" за игрока получит 3 миллиона евро.

В текущем сезоне 22-летний нигериец за 21 матч в высшей лиге чемпионата Словении забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.