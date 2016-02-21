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  • Захович: «Хенти недостаточно хорош не только для «Локомотива», но и даже для «Марибора»

Захович: «Хенти недостаточно хорош не только для «Локомотива», но и даже для «Марибора»

21 февраля 2016, 16:52
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Спортивный директор "Марибора", в прошлом нападающий сборной Словении, Златко Захович рассказал, что был удивлен трансферу форварда люблянской "Олимпии" Эзекиэля Хенти в московский "Локомотив".

– Хенти обладает неплохой скоростью и техникой. Но я очень удивился, когда узнал, что его купил "Локомотив". Да еще за пять миллионов евро.

– Почему?

– "Локомотив" – большой клуб. Боюсь, что Хенти не настолько хорош для этой команды. Более того, я никогда не задумывался о том, чтобы приобрести его для "Марибора". Он и для нас недостаточно качественный игрок.

– Хенти сказал, что не встречал футболистов быстрее него. Он и вправду настолько шустрый?

– (Смеется) О, да! Хенти – Форрест Гамп!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Олимпия Марибор Локомотив Хенти Эзекиэль
Комментарии (1)
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Armagiddon
1456139054
Вот и я так думаю опять кто то бабки отмыл)))
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