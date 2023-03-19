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Эзекиэль Хенти
Эзекиэль Хенти
Завершил карьеру
13 мая 1993 (33), Лагос
#19 | Нападающий
185 см
Нигерия
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Новости
Трансферы
Публикации
Тарасов рассказал, как Смородская жестко урезонила легионера «Локо»: он отказывался тренироваться на снегу
2023.03.19 08:59
1
Тарасов в подробностях и с матами рассказал о драке с экс-игроком «Локо» Хенти
2023.03.17 22:31
3
«Локомотив» пожелал удачи Хенти в «Видеотоне»
2017.07.20 00:26
3
Фото
Хенти ушел из «Локомотива» в «Видеотон»
2017.07.19 22:06
4
«Локомотив» сделает ставку на точечное усиление и своих воспитанников
2017.06.08 10:54
2
Семин: «Хенти? Если футболист игнорирует требования, то нам не по пути»
2017.02.06 08:02
7
«Банияс» сможет выкупить Хенти у «Локомотива» в конце сезона
2017.01.18 16:12
4
«Локомотив» отдал Хенти в аренду
2017.01.16 10:44
16
Семин: «Шишкин, Логашов, Шкулетич и Хенти остались в Москве, чтобы найти себе новые клубы»
2017.01.10 19:51
6
Самедов будет работать с дублем «Локомотива»
2017.01.10 00:21
9
Хенти, Шкулетич и Шишкин могут не полететь на сборы с «Локомотивом»
2017.01.08 16:46
5
Нападающие «Локомотива» Хенти и Шкулетич выставлены на трансфер
2016.12.31 16:40
14
Семин: «Не могу назвать Хенти деревом, но в «Локомотиве» он не выдерживает конкуренции»
2016.12.27 12:36
1
Булыкин: «На продаже Хенти в «Локомотив» менеджер «Олимпии» стал легендой»
2016.11.20 10:21
21
Семин будет делать ставку на Галаджана, разочаровавшись в Хенти и Шкулетиче
2016.11.18 01:51
20
Чугайнов: «Хенти не понимает, что нужно делать на поле»
2016.10.17 17:48
5
Хенти: «Конечно, сталкивался с расизмом, но не в России»
2016.09.30 08:46
1
Зобнин: «Спартаку» без разницы, с кем играть. До «Локомотива» мне дела нет»
2016.09.08 18:56
27
Хенти: «Локомотиву» не важно, с кем играть. До «Спартака» мне нет дела»
2016.09.08 00:00
19
Логашов: «Хенти очень хорошо приняли в коллективе»
2016.05.18 15:43
В «Локомотиве» недовольны игрой Хенти
2016.05.16 14:51
17
Хенти: «Нервничаю из-за того, что пока не удалось забить»
2016.04.21 18:05
Оганесян: «Хенти пока тяжело, но в «Локомотиве» в него верят»
2016.04.14 13:31
3
Хенти: «Мне нравится российская полиция — очень вежливые и с хорошим чувством юмора»
2016.04.03 08:39
5
Касаев: «Сейчас задача «Локомотива» – победа в каждой игре»
2016.03.20 22:59
2
Игнатьев: «Хенти по своим данным сравним с Халком»
2016.03.14 00:54
Хенти: «За 10 матчей в «Локомотиве» могу забить 7-8 голов»
2016.03.13 22:13
6
Черевченко: «Пока Хенти не полностью понимает, что от него требуется»
2016.03.13 21:42
1
Черевченко: «Мы знали, что «Уфа» будет играть от обороны»
2016.03.13 19:22
Хенти: «Насколько я пока вижу, русские в «Локомотиве» болтают не останавливаясь»
2016.03.13 12:42
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