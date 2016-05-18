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Логашов: «Хенти очень хорошо приняли в коллективе»

18 мая 2016, 15:43

Защитник «Локомотива» Арсений Логашов рассказал об атмосфере в раздевалке команды, которая помогает в том числе в адаптации новичка Эзекиэля Хенти

– Как проходит адаптация Хенти?

– Он теперь, наверное, самый быстрый в команде. Видно, что не до конца раскрылся, но его скорость уже сейчас видна. Его очень хорошо приняли в коллективе. У нас очень дружная раздевалка. Возможно, мы не все лучшие друзья, но обстановка в команде всегда хорошая.

Шефство над Хенти? Мы ему все готовы помочь, но он уже взрослый парень, сам разбирается. Он похож на Ниассе, даже по игре. Оба быстрые, до конца борются за мяч. Вот по Н’Дойе сразу понимали все, что он мастер своего дела, который приехал в полном порядке и уехал в полном порядке. У Ниассе сначала не все получалось, зато потом пошло как надо. На Хенти сейчас тоже никто не давит, ребята поддерживают и уверены, что скоро у него будет все хорошо.

– Историю с майкой Дмитрия Тарасова в команде пережили легко?

– Думаю, если бы он еще раз оказался в такой ситуации и знал, какие будут последствия, он бы этого не повторил. Но на отношениях в нашем дружном коллективе эта история никак не отразилась. Неважно, что ты думаешь о его поступке, – все равно стараешься успокоить. Потому что не желаешь ему зла. Мы вместе играем в команде, и его проблемы могут отразиться на коллективе, на игре команды.

– После ноябрьского поражения от «Кубани» со счетом 6:2 что происходило в раздевалке?

– Большинство этих голов принадлежали мне. Такого у меня никогда не было. Любой матч вспомнить: обрез у человека, его подстраховали, вынесли. А у меня тогда обрез – гол, обрез – гол. Наказывали сразу и без шансов. Все, что летело, залетало. Мне казалось, что это какой-то день одной команды – «Кубани». У нас тоже появлялись моменты – мы 8:6 могли выигрывать, но у нас не летело. И от этого всего было не грустно даже, а смешно после игры. Не весело, а именно смешно, что такое вообще бывает в футболе. Многое зависит от подготовки, от того, какие вещи ты делаешь по жизни. Я сидел и думал: «Что ж такое случилось? Вроде все нормально, ничего плохого не делал, людей не обижал».

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Логашов Арсений Хенти Эзекиэль
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