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Арсений Логашов
Арсений Логашов
Завершил карьеру
20 августа 1991 (35), Курск
#43 | Защитник
183 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Логашов – о легионере ЦСКА: «Он даже на футболиста не похож»
9 января
4
Логашов ответил, во сколько раз выросла его зарплата после перехода в «Анжи»
8 января
Логашов – об РПЛ: «Много глупых трансферов, у «Спартака» за 30 миллионов евро»
7 января
4
Логашов сказал, кто спас его: «Если бы не он, жил бы где‑нибудь на автовокзале или в канаве бы валялся»
6 января
Экс-игрок 4 клубов РПЛ рассказал, почему рано закончил карьеру: «Пьянки, гулянки и прочее»
6 января
1
Карпин настраивал «Ростов» на «Спартак» нецензурной кричалкой: «Эти матчи были для него особенные»
5 января
4
Логашов высказался о возможном чемпионстве «Балтики»
2025.09.16 17:12
8
Экс-защитник «Локомотива» назвал неизбежным назначение Ротенберга
2025.05.09 13:38
Экс-игрок сборной России не купил красную икру на Новый год: «Раньше два килограмма брали, а сейчас напрягает, что подорожала»
2024.12.31 21:28
11
Логашов: «Те, кто отказался от Дзюбы, обычно жалеют»
2024.12.10 21:11
5
Логашов: «Карпин настраивал нас на «Спартак» известной кричалкой, не уставал ее повторять»
2024.10.04 14:45
13
Экс-защитник «Ростова» ответил, чего команде не хватает для чемпионства
2024.09.26 13:13
Логашов: «Божович прав, он легенда российского футбола. Супертренер, суперличность»
2022.11.02 16:32
1
Экс-защитник сборной России Логашов завершил карьеру в 30 лет. Он будет играть в Медиалиге
2022.08.03 17:13
1
Логашов: «Смородская как-то сказала Фернандешу: «Ты футболист или клоун?»
2021.11.13 13:28
4
Логашов: «Халк во время матча называл Вилкова пидором, мразью, а тот ему ничего не показал»
2021.11.12 21:35
19
РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Логашовым
2021.11.11 14:59
Фото
Экс-защитник «Ростова» Логашов стал игроком «Кубани»
2021.07.10 12:49
1
«Ростов» объявил об уходе Логашова
2021.07.05 06:30
2
Мирзов и Глушенков ушли из «Химок» и вернутся в «Спартак»
2021.05.31 16:16
7
Терентьев, Мамаев, Еременко – в старте «Ростова»; у «Химок» выйдут Логашов, Мирзов, Глушаков
2020.10.25 15:32
5
Логашов, Глушаков, Мирзов – в основе «Химок» на матч со «Спартаком»; Кутепов, Гапонов, Кокорин сыграют у москвичей
2020.10.17 18:13
15
Фото
«Химки» арендовали у «Ростова» Логашова и Долгова
2020.10.16 23:23
2
⚡Шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом. Клуб ушел на двухнедельный карантин
2020.06.17 17:59
43
Видео
Попов и Логашов спели Карпину песню «Когда мои друзья со мной»
2019.02.07 15:58
2
Логашов: «Зенит»? Как может не удивить команда, которая занимает первое место в РПЛ?»
2018.11.02 09:31
17
Логашов стал игроком «Балтики»
2017.06.11 09:58
1
Логашов перешел из «Локомотива» в «Тосно»
2017.02.03 23:52
9
Логашов бесплатно перейдет из «Локомотива» в «Тосно»
2017.02.03 15:40
6
Логашов близок к переходу в «Тосно»
2017.01.31 22:40
3
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2
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