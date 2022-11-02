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    Логашов: «Божович прав, он легенда российского футбола. Супертренер, суперличность»

    Экс-футболист «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов прокомментировал слова экс-тренера «Амкара» Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола.

    «Конечно, Божович прав. Он легенда российского футбола, супертренер, суперличность. Что не получилось у него в «Локомотиве»? Сложно ответить. В начале все было хорошо, но потом была череда неудач. После поражения от ЦСКА его убрали, но после этих сложностей мы выиграли Кубок России.

    Возможно, надо было потерпеть и не убирать Божовича. Если бы он не ушел, то выиграл бы с «Локомотивом» Кубок страны», — сказал Логашов.

    • Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
    • Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23433

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Жму руку, Арсений. Молодец, что не стал вливаться в толпу оголтелых "критиков" Божовича. Миодраг сильный тренер.

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