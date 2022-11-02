Логашов: «Божович прав, он легенда российского футбола. Супертренер, суперличность»

Экс-футболист «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов прокомментировал слова экс-тренера «Амкара» Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола.

«Конечно, Божович прав. Он легенда российского футбола, супертренер, суперличность. Что не получилось у него в «Локомотиве»? Сложно ответить. В начале все было хорошо, но потом была череда неудач. После поражения от ЦСКА его убрали, но после этих сложностей мы выиграли Кубок России.

Возможно, надо было потерпеть и не убирать Божовича. Если бы он не ушел, то выиграл бы с «Локомотивом» Кубок страны», — сказал Логашов.