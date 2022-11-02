«Я лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал». Божович назвал себя легендой российского футбола

Бывший главный тренер «Амкар», «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович дал понять, что считает себя знаковой фигурой в российском футболе.

«Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я – легенда российского футбола. Но меня все убили в России, потому что я серб, маленькая фигура. А вы продолжаете звать итальянцев, немцев – они все гондоны.

Знаете, кто сейчас поддерживает Россию? Я, брат! Сербы и черногорцы – за Россию! А эти гондоны итальянцы и немцы – никакие, ни за кого! Они никто. Почему вы считаете, что вас Европа любит? Они вас никогда не любили.

Я провел отличную работу в России, а меня называют физруком – что за *** (ерунда)? Я занял с «Амкаром» четвертое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это? Я этого достиг, когда судили Сухина и Егоров, которые уничтожали меня и мои команды. Я с «Ростовом» выиграл Кубок России, через год вышел в финал с «Локомотивом». Я единственный иностранный тренер в России, который выводил команду в финал Кубка страны два года подряд», – сказал Божович.