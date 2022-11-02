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  • «Я лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал». Божович назвал себя легендой российского футбола

«Я лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал». Божович назвал себя легендой российского футбола

2 ноября 2022, 12:04
26

Бывший главный тренер «Амкар», «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович дал понять, что считает себя знаковой фигурой в российском футболе.

«Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я – легенда российского футбола. Но меня все убили в России, потому что я серб, маленькая фигура. А вы продолжаете звать итальянцев, немцев – они все гондоны.

Знаете, кто сейчас поддерживает Россию? Я, брат! Сербы и черногорцы – за Россию! А эти гондоны итальянцы и немцы – никакие, ни за кого! Они никто. Почему вы считаете, что вас Европа любит? Они вас никогда не любили.

Я провел отличную работу в России, а меня называют физруком – что за *** (ерунда)? Я занял с «Амкаром» четвертое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это? Я этого достиг, когда судили Сухина и Егоров, которые уничтожали меня и мои команды. Я с «Ростовом» выиграл Кубок России, через год вышел в финал с «Локомотивом». Я единственный иностранный тренер в России, который выводил команду в финал Кубка страны два года подряд», – сказал Божович.

  • Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».
  • Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Божович Миодраг
Комментарии (26)
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Fusballer
1667380174
Хорошо высказался, эмоционально.
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acor94
1667381013
Ну так то не самый плохой иностранный тренер. Но! И у него были неудачные сезоны. Так что добротный середнячок.
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gunstilzit
1667381756
Божович интервью давал в рюмочной?
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шахта Заполярная
1667382000
Видать где то сильно Миодрагу на больную мозоль наступили. Прорвало. Но хотя во многом он прав.
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Fusballer
1667382064
Слово "гондон" разрешили? Реально))
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Беспонтий
1667382166
"-Знаешь что, Граф, ты, конечно, коуч авторитетный, но зачем ты про Лучано? Он видал какой, не то, что мы... Он видал, как обрадовался? А ты при нём...Что он теперь подумает? - А чего ему думать? Завидовать будет. А как же? Он кто? Тренеришка рядовой. Ну что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы, дома жена, дети сопливые. Ну, в La Scala сходит, ну в санаторий съездит в Итальянскую Ривьеру . Тоска смертная!"
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Красногорск_Фан
1667382690
После таких высказываний придется вставать перед лысыми на колено перед матчем следующие 200 лет. А вот политика бомбардира банить за мат и регулярно использовать его в заголовках статей это как то...
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JTherry
1667385302
отжег, Миодраг не по детски..!!! особенно про "лысого гондона" понравилось...)
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somn
1667385884
Чтой-то он так распетушился? Обосрал всех зачем-то. Наверно без работы сидит, дайте ему Спартак.
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vladik12
1667408230
Вызывайте дурку. Граф внезапно иопнулся.
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