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    «Я лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал». Божович назвал себя легендой российского футбола

    Бывший главный тренер «Амкар», «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович дал понять, что считает себя знаковой фигурой в российском футболе.

    «Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я – легенда российского футбола. Но меня все убили в России, потому что я серб, маленькая фигура. А вы продолжаете звать итальянцев, немцев – они все гондоны.

    Знаете, кто сейчас поддерживает Россию? Я, брат! Сербы и черногорцы – за Россию! А эти гондоны итальянцы и немцы – никакие, ни за кого! Они никто. Почему вы считаете, что вас Европа любит? Они вас никогда не любили.

    Я провел отличную работу в России, а меня называют физруком – что за *** (ерунда)? Я занял с «Амкаром» четвертое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это? Я этого достиг, когда судили Сухина и Егоров, которые уничтожали меня и мои команды. Я с «Ростовом» выиграл Кубок России, через год вышел в финал с «Локомотивом». Я единственный иностранный тренер в России, который выводил команду в финал Кубка страны два года подряд», – сказал Божович.

    • Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».
    • Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +318

      НикКин 22 секунды назад

      И он прав даже оспорить нечего

      0
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      Рейтинг: +3241

      acor94 11 минут назад

      Ну так то не самый плохой иностранный тренер. Но! И у него были неудачные сезоны. Так что добротный середнячок.

      2
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      Рейтинг: +16203

      Fusballer 25 минут назад

      Хорошо высказался, эмоционально.

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