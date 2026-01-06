Экс-игрок 4 клубов РПЛ рассказал, почему рано закончил карьеру: «Пьянки, гулянки и прочее»

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов считает что мог бы дольше играть на высоком уровне, если бы уделял больше времени футболу.
Он провел 1 матч за сборную России.
– Вы довольны футбольной карьерой?
– Не совсем доволен. Благодарен тому, что произошло. Если бы в определенных моментах вел себя по‑другому, сменил бы отношение к футболу, играл бы дольше и лучше. Но и спасибо на том, что было.
Долгое время к футболу относился непрофессионально: гулянки, пьянки и прочее. Не каждые выходные, конечно, но после побед регулярно бывало. Сейчас вижу, что молодые ребята таким не занимаются, ходят в зал, следят за собой.
Я до самого конца карьеры никогда не ходил в зал, только в 2014 году, когда травма была. Восстанавливался девять месяцев, поэтому приходилось жить и работать на тренажерах. Потом вылечился, сразу забыл про зал.
- 34-летний Логашов дважды побеждал в Кубке России (с «Ростовом» в сезоне‑2013/14 и с «Локомотивом» в сезоне‑2014/15). С «Анжи» был финалистом турнира и бронзовым призером РПЛ. Еще он выступал в Премьер-лиге за «Химки», за которые играл и в Первой лиге, где также был футболистом «Спортакадемклуба», «Факела», «Тосно», «Балтики» и «Кубани»
- Логашов закончил профессиональную карьеру в 2021 году.