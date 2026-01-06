Экс-игрок 4 клубов РПЛ рассказал, почему рано закончил карьеру: «Пьянки, гулянки и прочее»

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов считает что мог бы дольше играть на высоком уровне, если бы уделял больше времени футболу.

Он провел 1 матч за сборную России.

– Вы довольны футбольной карьерой?

– Не совсем доволен. Благодарен тому, что произошло. Если бы в определенных моментах вел себя по‑другому, сменил бы отношение к футболу, играл бы дольше и лучше. Но и спасибо на том, что было.

Долгое время к футболу относился непрофессионально: гулянки, пьянки и прочее. Не каждые выходные, конечно, но после побед регулярно бывало. Сейчас вижу, что молодые ребята таким не занимаются, ходят в зал, следят за собой.

Я до самого конца карьеры никогда не ходил в зал, только в 2014 году, когда травма была. Восстанавливался девять месяцев, поэтому приходилось жить и работать на тренажерах. Потом вылечился, сразу забыл про зал.