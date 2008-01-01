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Расписание
Таблица
Россия. Первый дивизион. 2008
06.11 | 00:00
Звезда
0 : 3
Спортакадемклуб
03.11 | 08:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Спортакадемклуб
27.10 | 13:00
Спортакадемклуб
2 : 1
Ростов
24.10 | 16:00
Спортакадемклуб
3 : 1
Динамо Бр
17.10 | 18:30
Торпедо
1 : 3
Спортакадемклуб
14.10 | 20:00
Балтика
2 : 1
Спортакадемклуб
08.10 | 15:00
Спортакадемклуб
3 : 4
Новокузнецк
05.10 | 13:00
Спортакадемклуб
1 : 1
Динамо Брл
01.10 | 00:00
Cибирь
1 : 1
Спортакадемклуб
28.09 | 15:00
Урал
2 : 0
Спортакадемклуб
18.09 | 17:00
Спортакадемклуб
1 : 0
Носта
15.09 | 17:00
Спортакадемклуб
1 : 1
Витязь
08.09 | 19:00
Салют
1 : 2
Спортакадемклуб
05.09 | 18:00
СКА-Ростов
1 : 1
Спортакадемклуб
26.08 | 17:00
Спортакадемклуб
1 : 2
Анжи
19.08 | 17:00
Спортакадемклуб
3 : 1
Алания
16.08 | 13:00
Спортакадемклуб
2 : 0
Машук-КМВ
12.08 | 18:00
КАМАЗ
1 : 0
Спортакадемклуб
09.08 | 00:00
Волга
1 : 1
Спортакадемклуб
29.07 | 17:00
Спортакадемклуб
1 : 1
Черноморец
26.07 | 13:00
Спортакадемклуб
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
08.07 | 18:00
Ростов
1 : 0
Спортакадемклуб
05.07 | 19:00
Динамо Бр
0 : 1
Спортакадемклуб
27.06 | 18:00
Спортакадемклуб
1 : 2
Торпедо
24.06 | 00:00
Спортакадемклуб
0 : 2
Балтика
17.06 | 14:30
Новокузнецк
1 : 0
Спортакадемклуб
14.06 | 15:00
Динамо Брл
3 : 1
Спортакадемклуб
07.06 | 16:00
Спортакадемклуб
3 : 2
Урал
04.06 | 18:00
Спортакадемклуб
1 : 0
Cибирь
28.05 | 17:00
Носта
1 : 1
Спортакадемклуб
25.05 | 19:00
Витязь
3 : 0
Спортакадемклуб
18.05 | 18:00
Спортакадемклуб
1 : 0
Салют
15.05 | 17:00
Спортакадемклуб
1 : 2
СКА-Ростов
05.05 | 17:30
Анжи
4 : 2
Спортакадемклуб
29.04 | 18:00
Алания
2 : 0
Спортакадемклуб
26.04 | 16:30
Машук-КМВ
2 : 1
Спортакадемклуб
19.04 | 00:00
Спортакадемклуб
3 : 1
Волга
16.04 | 14:00
Спортакадемклуб
0 : 0
КАМАЗ
09.04 | 19:00
Черноморец
2 : 1
Спортакадемклуб
06.04 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Спортакадемклуб
30.03 | 13:00
Спортакадемклуб
2 : 1
Звезда
27.03 | 14:00
Спортакадемклуб
3 : 1
СКА-Хабаровск
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