Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
42
29
9
4
78
29
49
96
42
27
6
9
84
36
48
87
42
23
10
9
68
41
27
79
42
22
9
11
69
39
30
75
42
20
13
9
59
37
22
73
42
20
12
10
63
35
28
72
42
17
14
11
43
34
9
65
42
17
10
15
63
60
3
61
42
16
13
13
51
38
13
61
42
17
8
17
50
47
3
59
42
14
16
12
51
41
10
58
42
17
7
18
49
57
-8
58
42
15
13
14
52
50
2
58
42
17
7
18
51
51
0
58
42
14
15
13
44
42
2
57
42
16
9
17
55
57
-2
57
42
15
4
23
50
65
-15
49
42
14
7
21
47
69
-22
49
42
8
8
26
39
79
-40
32
42
8
5
29
36
95
-59
29
42
6
9
27
31
80
-49
27
42
6
4
32
30
81
-51
22
Команда
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
18
2
1
50
14
36
56
21
16
3
2
54
11
43
51
21
15
4
2
36
10
26
49
21
13
8
0
40
12
28
47
21
14
4
3
42
18
24
46
21
13
5
3
29
12
17
44
21
13
4
4
39
23
16
43
21
12
6
3
29
10
19
42
21
11
8
2
27
14
13
41
21
13
1
7
35
16
19
40
21
12
3
6
35
21
14
39
21
10
8
3
33
17
16
38
21
11
5
5
35
25
10
38
21
11
2
8
27
21
6
35
21
9
8
4
28
19
9
35
21
10
4
7
25
23
2
34
21
8
8
5
30
20
10
32
21
8
5
8
31
33
-2
29
21
6
6
9
23
26
-3
24
21
6
5
10
22
31
-9
23
21
6
3
12
25
43
-18
21
21
3
2
16
15
34
-19
11
Команда
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
11
7
3
28
15
13
40
21
11
3
7
30
25
5
36
21
9
6
6
26
23
3
33
21
9
5
7
32
23
9
32
21
7
5
9
22
30
-8
26
21
7
5
9
33
29
4
26
21
7
4
10
23
23
0
25
21
7
3
11
24
34
-10
24
21
5
8
8
14
24
-10
23
21
5
7
9
16
23
-7
22
21
3
12
6
16
22
-6
21
21
4
8
9
18
24
-6
20
21
6
2
13
16
36
-20
20
21
5
4
12
16
30
-14
19
21
5
4
12
20
32
-12
19
21
4
6
11
24
37
-13
18
21
4
3
14
21
35
-14
15
21
4
2
15
23
44
-21
14
21
3
2
16
15
47
-32
11
21
2
2
17
11
52
-41
8
21
2
2
17
16
53
-37
8
21
0
4
17
9
49
-40
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире