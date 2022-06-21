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Cибирь
Cибирь
Новосибирск
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://www.fc-sibir.ru
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Расписание
Таблица
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
ФНЛ. Лидер таблицы «Тамбов» пропустил 3 мяча от «Сочи» и другие результаты
2019.04.13 20:46
2
ФНЛ. «Тамбов» и «Томь» сыграли вничью, «Спартак-2» проиграл «Краснодару-2» и другие результаты
2019.04.07 18:59
ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью», «Авангард» – с «Нижним Новгородом»
2019.03.10 17:59
ФНЛ. «Чертаново» обыграл «СКА-Хабаровск», «Спартак-2» в большинстве не смог победить «Ротор»
2019.03.03 14:53
1
«Сибирь» получит из госбюджета 250 миллионов рублей
2019.03.02 07:51
12
ФНЛ. «Шинник» победил в Волгограде, «Сибирь» в большинстве обыграла «Факел»
2018.11.24 14:58
1
ФНЛ. «Спартак-2» прервал семиматчевую серию без побед, «Тамбов» проиграл «Армавиру» и уступил лидерство «Томи»
2018.11.14 18:54
Кононов присутствует на матче «Спартак-2» – «Сибирь»
2018.11.14 14:11
21
ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Авангарду», «Тамбов» победил «Балтику» и вернулся на первое место
2018.11.04 18:57
2
ФНЛ. «Тамбов» победил «Ротор» и возглавил турнирную таблицу
2018.10.28 18:53
3
ФНЛ. «Спартак-2» ушел от поражения в матче с «Лучом», «Томь» благодаря победе над «Шинником» вышла на первое место
2018.10.24 17:09
2
ФНЛ. «Краснодар-2» разгромил «Балтику», «Зенит-2» проиграл «СКА-Хабаровску» Евсеева
2018.10.20 18:54
1
ФНЛ. «Спартак-2» уступил лидеру «Тамбову», «Томь» победила «Сочи», «Авангард» проиграл «Лучу»
2018.10.13 18:55
2
ФНЛ. «Зенит-2» сыграл вничью с «Армавиром», «Сибирь» в большинстве не смогла обыграть «Томь»
2018.10.06 22:08
1
Чугайнов: «Контракт с «Сибирью» рассчитан на три месяца»
2018.10.02 07:55
ФНЛ. «Зенит-2» проиграл 10-й матч в сезоне, «Спартак-2» победил «Мордовию» и вышел на второе место
2018.09.30 18:57
1
ФНЛ. «Луч» с минимальным счетом переиграл «Сибирь»
2018.09.23 11:52
ФНЛ. «Зенит-2» одержал первую победу в турнире, «Тюмень» переиграла «Сочи»
2018.09.19 18:56
ФНЛ. «Зенит-2» сыграл вничью с «Ротором», санкт-петербуржцы не побеждают в 11 матчах
2018.09.15 19:58
4
ФНЛ. «Зенит-2» сыграл вничью в первом матче Радимова, «Спартак-2» проиграл впервые за шесть туров
2018.09.08 17:55
2
ФНЛ. «Тамбов» победил «Сибирь» и вышел в лидеры турнирной таблицы
2018.09.01 19:53
1
ФНЛ. «Спартак-2» разгромил «Зенит-2», «Химки» Шалимова победили в Новосибирске
2018.08.26 16:24
14
ФНЛ. «Зенит-2» проиграл «Шиннику», пропустив от 37-летнего Низамутдинова
2018.08.18 17:56
1
ФНЛ. «Краснодар-2» выиграл у «Чертаново» и возглавил турнирную таблицу
2018.08.12 19:56
2
ФНЛ. «Мордовия» разгромила «Сибирь», «Краснодар-2» победил «Ротор» и другие результаты
2018.08.08 21:25
2
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5
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