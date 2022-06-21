- 21 июня 2022
- 16:34 «Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь» 3
- 13 августа 2019
- 13:29 Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой 2
- 25 мая 2019
- 16:58 ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ 4
- 28 апреля 2019
- 16:58 ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь» 1
- 24 апреля 2019
- 17:59 ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка 4
- 13 апреля 2019
- 20:46 ФНЛ. Лидер таблицы «Тамбов» пропустил 3 мяча от «Сочи» и другие результаты 2
- 7 апреля 2019
- 18:59 ФНЛ. «Тамбов» и «Томь» сыграли вничью, «Спартак-2» проиграл «Краснодару-2» и другие результаты
- 10 марта 2019
- 17:59 ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью», «Авангард» – с «Нижним Новгородом»
- 3 марта 2019
- 14:53 ФНЛ. «Чертаново» обыграл «СКА-Хабаровск», «Спартак-2» в большинстве не смог победить «Ротор» 1
- 2 марта 2019
- 07:51 «Сибирь» получит из госбюджета 250 миллионов рублей 12
- 24 ноября 2018
- 14:58 ФНЛ. «Шинник» победил в Волгограде, «Сибирь» в большинстве обыграла «Факел» 1
- 14 ноября 2018
- 18:54 ФНЛ. «Спартак-2» прервал семиматчевую серию без побед, «Тамбов» проиграл «Армавиру» и уступил лидерство «Томи»
- 14:11 Кононов присутствует на матче «Спартак-2» – «Сибирь» 21
- 4 ноября 2018
- 18:57 ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Авангарду», «Тамбов» победил «Балтику» и вернулся на первое место 2
- 28 октября 2018
- 18:53 ФНЛ. «Тамбов» победил «Ротор» и возглавил турнирную таблицу 3
- 24 октября 2018
- 17:09 ФНЛ. «Спартак-2» ушел от поражения в матче с «Лучом», «Томь» благодаря победе над «Шинником» вышла на первое место 2
- 20 октября 2018
- 18:54 ФНЛ. «Краснодар-2» разгромил «Балтику», «Зенит-2» проиграл «СКА-Хабаровску» Евсеева 1
- 13 октября 2018
- 18:55 ФНЛ. «Спартак-2» уступил лидеру «Тамбову», «Томь» победила «Сочи», «Авангард» проиграл «Лучу» 2
- 6 октября 2018
- 22:08 ФНЛ. «Зенит-2» сыграл вничью с «Армавиром», «Сибирь» в большинстве не смогла обыграть «Томь» 1
- 11:37 Егоров встретится с защитником «Томи», который назвал судью безбожным человеком 10
- 2 октября 2018
- 07:55 Чугайнов: «Контракт с «Сибирью» рассчитан на три месяца»
- 30 сентября 2018
- 18:57 ФНЛ. «Зенит-2» проиграл 10-й матч в сезоне, «Спартак-2» победил «Мордовию» и вышел на второе место 1
- 23 сентября 2018
- 11:52 ФНЛ. «Луч» с минимальным счетом переиграл «Сибирь»
- 19 сентября 2018
- 18:56 ФНЛ. «Зенит-2» одержал первую победу в турнире, «Тюмень» переиграла «Сочи»
- 15 сентября 2018
- 19:58 ФНЛ. «Зенит-2» сыграл вничью с «Ротором», санкт-петербуржцы не побеждают в 11 матчах 4
- 8 сентября 2018
- 17:55 ФНЛ. «Зенит-2» сыграл вничью в первом матче Радимова, «Спартак-2» проиграл впервые за шесть туров 2
- 1 сентября 2018
- 19:53 ФНЛ. «Тамбов» победил «Сибирь» и вышел в лидеры турнирной таблицы 1