ФНЛ. «Зенит-2» проиграл «Шиннику», пропустив от 37-летнего Низамутдинова

«Зенит-2» на чужом поле уступил «Шиннику» в матче седьмого тура ФНЛ. Единственный гол петербуржцы пропустили на 13-й минуте от 37-летнего нападающего ярославцев Эльдара Низамутдинова.

В других встречах «Томь» разгромила «Армавир», «Тюмень» с «Сибирью» сыграли вничью.

Россия. Первенство ФНЛ. 7-й тур

Томь – Армавир – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Клещенко, 4; 2:0 – Тлупов, 60; 3:0 – Кухарчук, 80.

Тюмень – Сибирь – 0:0

Шинник – Зенит-2 – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Низамутдинов, 13.

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