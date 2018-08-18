Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Зенит-2» проиграл «Шиннику», пропустив от 37-летнего Низамутдинова

    «Зенит-2» на чужом поле уступил «Шиннику» в матче седьмого тура ФНЛ. Единственный гол петербуржцы пропустили на 13-й минуте от 37-летнего нападающего ярославцев Эльдара Низамутдинова.

    В других встречах «Томь» разгромила «Армавир», «Тюмень» с «Сибирью» сыграли вничью.

    Россия. Первенство ФНЛ. 7-й тур

    Томь – Армавир – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клещенко, 4; 2:0 – Тлупов, 60; 3:0 – Кухарчук, 80.

    Тюмень – Сибирь – 0:0

    Шинник – Зенит-2 – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Низамутдинов, 13.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2018 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17859

      ilichkadr 18 августа 2018, 18:39

      Да, уж невероятно......... сенсация........ "петербуржцы пропустили на 13-й минуте от 37-летнего нападающего ярославцев Эльдара Низамутдинова"!! На бомбардире уже октябрята пишут?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11