ФНЛ. «Зенит-2» проиграл «Шиннику», пропустив от 37-летнего Низамутдинова

Да, уж невероятно......... сенсация........ "петербуржцы пропустили на 13-й минуте от 37-летнего нападающего ярославцев Эльдара Низамутдинова"!! На бомбардире уже октябрята пишут?
«Зенит-2» на чужом поле уступил «Шиннику» в матче седьмого тура ФНЛ. Единственный гол петербуржцы пропустили на 13-й минуте от 37-летнего нападающего ярославцев Эльдара Низамутдинова.
В других встречах «Томь» разгромила «Армавир», «Тюмень» с «Сибирью» сыграли вничью.
Россия. Первенство ФНЛ. 7-й тур
Голы: 1:0 – Клещенко, 4; 2:0 – Тлупов, 60; 3:0 – Кухарчук, 80.
Голы: 1:0 – Низамутдинов, 13.