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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Армавир
Армавир
Армавир
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Юность
Сайт:
http://fcarmavir.ru/
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
Карпин рассказал, как на него повлияла работа в армавирском «Торпедо»
2022.11.15 13:59
«Чайка»: «Говорить о договорном характере матча с «Армавиром» в 2018 году некорректно»
2020.12.12 11:54
«Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей
2020.12.11 17:54
13
РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча
2020.12.11 16:47
17
Лучший бомбардир «Армавира» Калмыков может продолжить карьеру в «Тамбове»
2020.07.06 18:20
«Армавир» не прошел лицензирование в ПФЛ. Клуб хочет заявиться на первенство Краснодарского края
2020.06.29 18:34
«Матч ТВ»: в ФНЛ и ПФЛ сезон могут завершить досрочно
2020.04.26 22:15
5
Президент «Армавира» пообещал рассчитаться с футболистами по зарплатам
2020.04.15 19:01
2
Президент ФНЛ: «Снятие «Армавира» с турнира не связано с коронавирусом и имеет более серьезные причины»
2020.04.15 13:55
«Армавир» объявил о снятии с первенства ФНЛ
2020.04.15 10:18
10
ФНЛ. «Торпедо» Игнашевича продлило безвыигрышную серию до семи матчей, «Спартак-2» всухую уступил «Енисею» и другие результаты
2020.03.15 18:59
ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью в Иваново, «СКА-Хабаровск» победил «Мордовию»
2020.03.09 18:58
ФНЛ. «Торпедо» не выиграл четвертый матч подряд и ушел с первого места, «Спартак-2» обменялся голами с «Авангардом» и другие результаты
2019.11.23 23:58
4
ФНЛ. «Краснодар-2» проиграл выходцу из ПФЛ «Текстильщику», «Химки» уступили «Енисею» и другие результаты
2019.11.09 18:59
ФНЛ. «Химки» в меньшинстве обыграли «Текстильщик», «Торпедо» победил «СКА-Хабаровск»
2019.11.03 21:21
ФНЛ. «Химки» крупно обыграли «Авангард», «Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» и другие результаты
2019.10.27 20:49
Главный тренер «Армавира» – о пенальти в ворота своей команды на 90-й минуте: «Какой-то мальчик выходит и ставит пенальти, что это такое?!»
2019.10.24 01:22
4
ФНЛ. «Торпедо» обыграло «Чайку», «Спартак-2» забил семь голов «Факелу» и другие результаты
2019.10.23 20:50
1
Фото
«Мутко против»: Ширко дал указание детям из футбольной школы «Химок» прийти на матч с «Армавиром» под угрозой увольнения тренеров
2019.10.22 15:23
4
ФНЛ. «Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2», «Химки» разгромили «Мордовию» и другие результаты
2019.10.12 17:55
7
ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Шиннику», «Торпедо» уступил впервые с июля и другие результаты
2019.09.29 23:15
1
ФНЛ. «Спартак-2» разгромно проиграл дома «Нефтехимику», «Торпедо» победило «Томь» и другие результаты
2019.09.21 19:58
1
ФНЛ. «Чертаново» в большинстве сыграл вничью с «Армавиром» и поднялся в зону переходных матчей
2019.09.15 19:26
ФНЛ. «Спартак-2» крупно проиграл «Краснодару-2», «СКА-Хабаровск» победил «Авангард» и другие результаты
2019.09.07 18:06
ФНЛ. «Спартак-2» всухую проиграл «Химкам», «Краснодар-2» обменялся двумя голами с «Шинником» и другие результаты
2019.08.31 22:10
ФНЛ. «Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» Бояринцева, «Ротор» продолжает лидировать и другие результаты
2019.08.14 22:15
3
ФНЛ. «Спартак-2» благодаря дублю Руденко сыграл вничью в Курске, «Краснодар-2» разгромили в Химках и другие результаты
2019.08.10 21:58
ФНЛ. «Химки» разгромили «Енисей», «Ротор» проиграл «Чертаново», «Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород»
2019.07.24 22:20
ФНЛ. «Ротор» разгромил «Енисей», «Спартак-2» проиграл «Мордовии»
2019.07.20 21:15
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5
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