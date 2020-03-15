ФНЛ. «Торпедо» Игнашевича продлило безвыигрышную серию до семи матчей, «Спартак-2» всухую уступил «Енисею» и другие результаты

«Торпедо» во всех турнирах не может победить на протяжении семи матчей подряд – в очередном туре ФНЛ москвичи не справились с «Текстильщиком». Команда Сергея Игнашевича идет в таблице четвертой.

«Спартак-2» уступил аутсайдеру прошлого сезона РПЛ и по-прежнему идет в зоне вылета. «Шинник» перед матчем Кубка России проиграл лидеру ФНЛ.

Первенство ФНЛ. 27-й тур

Текстильщик (Иваново) – Торпедо (Москва) – 0:0

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Нижний Новгород – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Базелюк, 11 (с пенальти); 2:0 – Эльмурзаев, 82.

Томь (Томск) – Краснодар-2 (Краснодар) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Визнович, 45+1; 1:1 – Жигулев, 70; 2:1 – Буранов, 84 (с пенальти).

Енисей (Красноярск) – Спартак-2 (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Савичев, 87.

Удаления: нет – Дьяков, 35 (вторая ж.к.).

Нефтехимик (Нижнекамск) – Химки – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Петров, 23 (с пенальти); 1:1 – Трошечкин, 29; 1:2 – Трошечкин, 50; 2:2 – Акбашев, 69.

Чертаново (Москва) – Мордовия (Саранск) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Витюгов, 4 (с пенальти); 2:0 – Канищев, 11; 3:0 – Ежов, 46.

Шинник (Ярославль) – Ротор (Волгоград) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Муллин, 56.

Чайка (Песчанокопское) – Авангард (Курск) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кулик, 25; 1:1 – Агеев, 37.

Балтика (Калининград) – Армавир – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Маркин, 6 (с пенальти); 2:0 – Маркин, 23.

Факел (Воронеж) – Луч (Владивосток) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дашаев, 65.

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