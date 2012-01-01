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    ФНЛ. «Торпедо» Игнашевича продлило безвыигрышную серию до семи матчей, «Спартак-2» всухую уступил «Енисею» и другие результаты

    «Торпедо» во всех турнирах не может победить на протяжении семи матчей подряд – в очередном туре ФНЛ москвичи не справились с «Текстильщиком». Команда Сергея Игнашевича идет в таблице четвертой.

    «Спартак-2» уступил аутсайдеру прошлого сезона РПЛ и по-прежнему идет в зоне вылета. «Шинник» перед матчем Кубка России проиграл лидеру ФНЛ.

    Первенство ФНЛ. 27-й тур

    Текстильщик (Иваново) – Торпедо (Москва) – 0:0

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Нижний Новгород – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Базелюк, 11 (с пенальти); 2:0 – Эльмурзаев, 82.

    Томь (Томск) – Краснодар-2 (Краснодар) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Визнович, 45+1; 1:1 – Жигулев, 70; 2:1 – Буранов, 84 (с пенальти).

    Енисей (Красноярск) – Спартак-2 (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Савичев, 87.

    Удаления: нет – Дьяков, 35 (вторая ж.к.).

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Химки – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Петров, 23 (с пенальти); 1:1 – Трошечкин, 29; 1:2 – Трошечкин, 50; 2:2 – Акбашев, 69.

    Чертаново (Москва) – Мордовия (Саранск) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Витюгов, 4 (с пенальти); 2:0 – Канищев, 11; 3:0 – Ежов, 46.

    Шинник (Ярославль) – Ротор (Волгоград) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Муллин, 56.

    Чайка (Песчанокопское) – Авангард (Курск) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кулик, 25; 1:1 – Агеев, 37.

    Балтика (Калининград) – Армавир – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Маркин, 6 (с пенальти); 2:0 – Маркин, 23.

    Факел (Воронеж) – Луч (Владивосток) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Дашаев, 65.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2334

      Борат 1 час назад

      Торпеда ждёт в фнл хряков, чтобы заднеприводное дерби гонять !!! Гыгы

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