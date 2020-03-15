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Чайка - Авангард

15.03.2020, Воскресенье, 15:00 мск Россия. ФНЛ, 27 тур Чайка - Авангард
Россия. ФНЛ (2019/2020)
9 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Авангард 1:1 Чайка
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