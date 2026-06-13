Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Авангард - Рязань: обзор матча 13 июня 2026

Авангард
13.06.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
0 : 0
Завершен
Рязань
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Авангард - Рязань
Завершен
Замена
Денис Трайгель ️️️️➡️️ Артем Некрасов
83'
77'
Красная карточка
Роман Петрухин
Замена
Егор Балицкий ️️️️➡️️ Денис Коншин
67'
Замена
Дмитрий Полухин ️️️️➡️️ Викентий Щипачёв
66'
63'
Замена
Никита Сатаров ️️️️➡️️ Александр Барков
62'
Замена
Никита Погребнев ️️️️➡️️ Милан Умаев
58'
Желтая карточка
Евгений Евгеньев
46'
Замена
Денис Перфилов ️️️️➡️️ Дмитрий Хохлов
Желтая карточка
Даниил Седов
18'
16'
Желтая карточка
Святослав Цесь
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
33
Ризван Ташаев
ВР
25
Артем Некрасов
ЛЗ
45
Даниил Седов
ЛЗ
67
Виктор Козырев
ЛЗ
46
Алексей Сухарев
ПЗ
10
Максим Слободчиков
ПЗ
78
Дмитрий Кумсаров
ПЗ
57
Денис Коншин
ЛП
11
Викентий Щипачёв
ПП
9
Александр Хребтов
ЦФ
26
Савелий Борисов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Рязань
13
Николай Жужнев
ВР
82
Святослав Цесь
ЛЗ
18
Александр Барков
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
15
Роман Петрухин
ПЗ
76
Арсений Прокуроров
ПЗ
87
Евгений Евгеньев
ЛП
8
Артем Боровицкий
ЦП
6
Милан Умаев
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ПП
21
Артем Котов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Авангард
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
22
Денис Трайгель
ЦЗ
44
Егор Юнусов
ЦЗ
18
Егор Балицкий
ЦЗ
11
Егор Гершун
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
58
Дмитрий Полухин
ЦЗ
Рязань
4
Денис Перфилов
ЦЗ
88
Никита Сатаров
ЦЗ
23
Константин Поляков
ЦЗ
11
Никита Погребнев
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
3-2-2-2
33
Ташаев
10
Слободчиков
25
Некрасов
45
Седов
67
Козырев
78
Кумсаров
57
Коншин
11
Щипачёв
26
Борисов
9
Хребтов
3-2-4-1
13
Жужнев
15
Петрухин
82
Цесь
44
Шишков
76
Прокуроров
18
Барков
25
Хохлов
8
Боровицкий
6
Умаев
87
Евгеньев
21
Котов
25
Некрасов
22
Трайгель
22
Трайгель
25
Некрасов
57
Коншин
18
Балицкий
18
Балицкий
57
Коншин
11
Щипачёв
58
Полухин
58
Полухин
11
Щипачёв
25
Хохлов
4
Перфилов
4
Перфилов
25
Хохлов
18
Барков
88
Сатаров
88
Сатаров
18
Барков
6
Умаев
11
Погребнев
11
Погребнев
6
Умаев
Остались в запасе
Авангард
Рязань
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
44
Егор Юнусов
ЦЗ
11
Егор Гершун
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
23
Константин Поляков
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Кулешов
Остались в запасе
13
Егор Скоробогатько
ЦЗ
44
Егор Юнусов
ЦЗ
11
Егор Гершун
ЦЗ
48
Иван Кобелев
ЦЗ
Остались в запасе
23
Константин Поляков
ЦЗ
1
Кирилл Авдеев
ЦЗ
99
Илья Тарасов
ЦЗ
0
Дмитрий Герасев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Юрий Кулешов
Статистика матча Авангард - Рязань
1
1
2
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
11
Офсайды
0
4
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Главный судья:
D. Logvinov
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Рязань
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Белгородский игрок забил в Кубке России в стиле ван Перси
2025.08.20 12:47
2
«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85
2025.08.18 09:00
Прогноз на точный счeт матча «Рязань» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:16
Прогноз на точный счeт матча «Зенит Пенза» – «Рязань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:07
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
- : -
25.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
- : -
25.07.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
- : -
25.07.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Квант
- : -
25.07.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
- : -
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Последние матчи
Все
Авангард
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Ротор-2
1 : 2
06.06.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Шумбрат
2 : 0
27.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Авангард
0 : 0
13.06.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+