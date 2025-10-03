Введите ваш ник на сайте
«Иртыш» – «Авангард»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 2.15

03 октября 2025 10:35
Иртыш - Авангард
04 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

4 октября в 14:00 на стадионе «Иртыш» состоится матч Второй лиги А, в котором хозяева из Омска примут «Авангард» Курск. Обе команды находятся в середине таблицы, и каждая из них стремится набрать очки, чтобы приблизиться к лидирующей группе.

«Иртыш»

Омский клуб в прошлом туре сумел вырвать победу на выезде у «Мурома» (2:1), что стало важным результатом на фоне нестабильной формы. В последних пяти матчах «Иртыш» забил лишь 3 гола, что указывает на проблемы в атакующей фазе. Однако команда компенсирует это достаточно надежной обороной – всего 4 пропущенных в тех же играх. Сдержанная манера игры часто приводит к низкой результативности, но позволяет оставаться конкурентоспособной. Отдельного внимания заслуживает статистика домашних матчей – «Иртыш» проигрывает трижды подряд, и это ключевой риск перед встречей с курянами.

«Авангард Курск»

Курская команда постепенно набирает ход. В прошлом туре «Авангард» в ярком поединке переиграл «ПФК Кубань» (3:2). Сильной стороной является стабильность атаки: в последних трех матчах команда обязательно забивает, в целом – 7 голов за 5 туров. Однако оборона продолжает быть проблемой – куряне пропускают в каждом матче уже более 10 игр подряд. В среднем они допускают 1.40 пропущенного за игру. Таким образом, «Авангард» делает ставку на результативность и активные действия впереди, жертвуя надежностью в защите.

Факты о командах

«Иртыш»

  • Победа в прошлом туре над «Муромом» (2:1).
  • Проигрывает в 3 последних домашних матчах.
  • В среднем: 0.60 забитых, 0.80 пропущенных за игру (последние 5).
  • Забивает редко, но оборона играет достаточно стабильно.

«Авангард Курск»

  • Победа над «ПФК Кубань» (3:2) в последнем туре.
  • Забивает в 3 матчах подряд.
  • В среднем: 1.40 забитых и 1.40 пропущенных (5 игр).
  • Пропускает в 13 матчах подряд.

Личные встречи
44% (4)
33% (3)
22% (2)
13
Забитых мячей
11
1.44
В среднем за матч
1.22
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Иртыш
0 : 0
04.10.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Авангард
1 : 3
24.08.2025
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Авангард
3 : 0
15.06.2025
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
1 : 1
01.03.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Авангард
1 : 1
09.06.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Иртыш
3 : 1
02.03.2024
Авангард
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2 : 1
21.08.2010
Иртыш
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Иртыш
2 : 1
18.04.2010
Авангард
Кубок ПФЛ, 2 тур
Авангард
1 : 2
11.11.2009
Иртыш
Показать все

Прогноз на матч «Иртыш» – «Авангард Курск»

Матч обещает быть равным: «Иртыш» постарается сыграть надежно дома и минимизировать риски, тогда как «Авангард» будет активно атаковать, что неизбежно приведет к голевым моментам у обеих сторон. Хозяева могут воспользоваться проблемами курской обороны, но при этом и сами наверняка окажутся под давлением. Сценарий выглядит близким к тому, что игра пройдет результативно, хотя и без явного перевеса в чью-либо сторону. Оптимальным выбором станут ставки на забитые мячи, а также вариант с плюсовой форой на гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.15
  • Фора «Авангард Курск» (+0.5) – коэффициент 1.70

Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Авангард Иртыш
