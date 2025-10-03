4 октября в 14:00 на стадионе «Иртыш» состоится матч Второй лиги А, в котором хозяева из Омска примут «Авангард» Курск. Обе команды находятся в середине таблицы, и каждая из них стремится набрать очки, чтобы приблизиться к лидирующей группе.

«Иртыш»

Омский клуб в прошлом туре сумел вырвать победу на выезде у «Мурома» (2:1), что стало важным результатом на фоне нестабильной формы. В последних пяти матчах «Иртыш» забил лишь 3 гола, что указывает на проблемы в атакующей фазе. Однако команда компенсирует это достаточно надежной обороной – всего 4 пропущенных в тех же играх. Сдержанная манера игры часто приводит к низкой результативности, но позволяет оставаться конкурентоспособной. Отдельного внимания заслуживает статистика домашних матчей – «Иртыш» проигрывает трижды подряд, и это ключевой риск перед встречей с курянами.

«Авангард Курск»

Курская команда постепенно набирает ход. В прошлом туре «Авангард» в ярком поединке переиграл «ПФК Кубань» (3:2). Сильной стороной является стабильность атаки: в последних трех матчах команда обязательно забивает, в целом – 7 голов за 5 туров. Однако оборона продолжает быть проблемой – куряне пропускают в каждом матче уже более 10 игр подряд. В среднем они допускают 1.40 пропущенного за игру. Таким образом, «Авангард» делает ставку на результативность и активные действия впереди, жертвуя надежностью в защите.

Факты о командах

«Иртыш»

Победа в прошлом туре над «Муромом» (2:1).

Проигрывает в 3 последних домашних матчах.

В среднем: 0.60 забитых, 0.80 пропущенных за игру (последние 5).

Забивает редко, но оборона играет достаточно стабильно.

«Авангард Курск»

Победа над «ПФК Кубань» (3:2) в последнем туре.

Забивает в 3 матчах подряд.

В среднем: 1.40 забитых и 1.40 пропущенных (5 игр).

Пропускает в 13 матчах подряд.

Прогноз на матч «Иртыш» – «Авангард Курск»

Матч обещает быть равным: «Иртыш» постарается сыграть надежно дома и минимизировать риски, тогда как «Авангард» будет активно атаковать, что неизбежно приведет к голевым моментам у обеих сторон. Хозяева могут воспользоваться проблемами курской обороны, но при этом и сами наверняка окажутся под давлением. Сценарий выглядит близким к тому, что игра пройдет результативно, хотя и без явного перевеса в чью-либо сторону. Оптимальным выбором станут ставки на забитые мячи, а также вариант с плюсовой форой на гостей.

Рекомендованные ставки