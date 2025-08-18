Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Салют» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.85

18 августа 2025 9:08
Салют - Рязань
19 авг. 2025, вторник 16:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
«Рязань» не проиграет (X2)
Сделать ставку

Во втором раунде Пути регионов Кубка России встретятся команды с результативной атакой и качественной обороной. «Салют» демонстрирует атакующий стиль в последних матчах, а «Рязань» выделяется надeжностью в защите. Игра обещает быть тактически насыщенной и напряжeнной.

«Салют»

Белгородский «Салют» показывает нестабильные, но яркие результаты. Команда забила 13 голов за 5 последних матчей, в том числе громко разгромила «Ротор-2» со счeтом 6:0. Также были победы над «Арсеналом-2» (3:2) и «Динамо Брянск» (2:1), но при этом «Салют» дважды проигрывал дома – «Кванту» (2:0) и «Динамо СПб» (0:2). В среднем команда забивает 2.60 гола за игру, а пропускает 1.00, что говорит о высокой результативности, но и уязвимости в обороне. «Салют» хорош в атаке, особенно на фоне менее организованных соперников.

«Рязань»

«Рязань» подходит к матчу с сильной оборонительной статистикой: за 5 последних игр команда пропустила всего дважды – в среднем 0.40 гола за матч. Были уверенные победы над «Строгино» (4:0), «Родиной-М» (2:0), «Квантом» (3:0), а также нулевая ничья со «Спартаком Тамбов». При этом «Рязань» забила 10 голов за тот же период – 2.00 в среднем. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и уверенно контролирует темп игры, не позволяя соперникам развивать атаки. Такая сбалансированность делает «Рязань» сложным оппонентом даже в гостях.

Факты о командах

«Салют»

  • В последних 5 матчах забито 13 голов (в среднем 2.60 за игру)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
  • Побеждает в 3 из 5 последних матчей
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Рязань»

  • В последних 5 матчах забито 10 голов (в среднем 2.00 за игру)
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Уверенно действует в гостевых встречах

Личные встречи
64% (9)
29% (4)
7% (1)
21
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
0.21
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Рязань
0 : 1
18.05.2025
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Салют
0 : 0
15.09.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Рязань
0 : 2
01.06.2024
Салют
Россия. Вторая лига. Группа 3, 7 тур
Рязань
0 : 4
11.05.2023
Салют
Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
Салют
2 : 0
08.04.2023
Рязань
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 14 тур
Салют
1 : 0
04.10.2021
Рязань
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур
Рязань
0 : 4
23.07.2021
Салют
Россия. ПФЛ. Группа 3, 5 тур
Рязань
0 : 0
06.09.2020
Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур
Салют
0 : 1
06.09.2019
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 18 тур
Рязань
0 : 1
06.04.2019
Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур
Салют
0 : 0
25.08.2018
Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 33 тур
Салют
3 : 0
29.04.2012
Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 19 тур
Рязань
2 : 2
23.08.2011
Салют
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 7 тур
Салют
1 : 0
28.05.2011
Рязань
Показать все

Прогноз на матч

Несмотря на доминирование «Салюта» в очных встречах, текущая форма обеих команд уравнивает шансы. «Салют» хорош в атаке, но допускает ошибки сзади. «Рязань» сильна в обороне и способна нейтрализовать темп соперника. При этом атакующие показатели гостей также впечатляют. Ожидается упорный и плотный матч, где обе команды могут отличиться. Однако учитывая стабильность «Рязани» в обороне и более надeжную форму на выезде, предпочтение отдаeтся гостям, как минимум с форой. Вероятность результативного матча тоже высока.

Рекомендованные ставки

  • Рязань не проиграет (X2) – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

1.85
«Рязань» не проиграет (X2)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. Кубок Рязань Салют
Другие прогнозы
18.08.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря - Кривбасс
Обе команды забьют – нет
18.08.2025
18:00
2.25
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря - Кривбасс
Победа «Зари»
18.08.2025
19:30
2.32
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо - Урал
Победа «Урала»
18.08.2025
20:00
2.32
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Пари НН - Динамо Мх
Победа «Динамо» Махачкала – коэффициент 2.32
18.08.2025
21:30
2.50
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша - Трабзонспор
Победа «Трабзонспора»
18.08.2025
22:00
1.72
Испания. Примера, 1 тур
Эльче - Бетис
Обе забьют – да
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 