Во втором раунде Пути регионов Кубка России встретятся команды с результативной атакой и качественной обороной. «Салют» демонстрирует атакующий стиль в последних матчах, а «Рязань» выделяется надeжностью в защите. Игра обещает быть тактически насыщенной и напряжeнной.

«Салют»

Белгородский «Салют» показывает нестабильные, но яркие результаты. Команда забила 13 голов за 5 последних матчей, в том числе громко разгромила «Ротор-2» со счeтом 6:0. Также были победы над «Арсеналом-2» (3:2) и «Динамо Брянск» (2:1), но при этом «Салют» дважды проигрывал дома – «Кванту» (2:0) и «Динамо СПб» (0:2). В среднем команда забивает 2.60 гола за игру, а пропускает 1.00, что говорит о высокой результативности, но и уязвимости в обороне. «Салют» хорош в атаке, особенно на фоне менее организованных соперников.

«Рязань»

«Рязань» подходит к матчу с сильной оборонительной статистикой: за 5 последних игр команда пропустила всего дважды – в среднем 0.40 гола за матч. Были уверенные победы над «Строгино» (4:0), «Родиной-М» (2:0), «Квантом» (3:0), а также нулевая ничья со «Спартаком Тамбов». При этом «Рязань» забила 10 голов за тот же период – 2.00 в среднем. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и уверенно контролирует темп игры, не позволяя соперникам развивать атаки. Такая сбалансированность делает «Рязань» сложным оппонентом даже в гостях.

Факты о командах

«Салют»

В последних 5 матчах забито 13 голов (в среднем 2.60 за игру)

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Побеждает в 3 из 5 последних матчей

Забивает в 3 матчах подряд

«Рязань»

В последних 5 матчах забито 10 голов (в среднем 2.00 за игру)

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Уверенно действует в гостевых встречах

Прогноз на матч

Несмотря на доминирование «Салюта» в очных встречах, текущая форма обеих команд уравнивает шансы. «Салют» хорош в атаке, но допускает ошибки сзади. «Рязань» сильна в обороне и способна нейтрализовать темп соперника. При этом атакующие показатели гостей также впечатляют. Ожидается упорный и плотный матч, где обе команды могут отличиться. Однако учитывая стабильность «Рязани» в обороне и более надeжную форму на выезде, предпочтение отдаeтся гостям, как минимум с форой. Вероятность результативного матча тоже высока.

Рекомендованные ставки