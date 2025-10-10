12 октября в Курске состоится матч 13-го тура Второй лиги А, где «Авангард Курск» примет «Муром». Обе команды располагаются в нижней половине таблицы и остро нуждаются в очках, однако состояние гостей вызывает больше тревоги – серия без побед уже шесть матчей подряд.

«Авангард Курск»

Куряне начали стабилизировать результаты после неудачного старта. Команда не проигрывает три тура подряд и заметно прибавила в атаке – за этот период забито 5 мячей. В последнем матче «Авангард» сыграл вничью 0:0 с «Иртышом», хотя выглядел активнее. Команда играет по сбалансированной схеме: надeжная оборона сочетается с осторожным продвижением мяча через фланги. При этом слабым местом остаeтся реализация, особенно в концовке матчей, где часто теряются очки.

«Муром»

Команда из Владимирской области переживает кризис – поражение 0:4 от «Родины-2» стало самым болезненным за последние месяцы. В шести последних матчах «Муром» не выигрывал, а в пяти забил всего дважды. Игра в атаке выстроена слабо, при этом защита не всегда выдерживает темп соперников. В среднем команда пропускает по два мяча за игру, а в последних турах выглядит особенно уязвимой при стандартах. Главная задача – не проиграть и восстановить уверенность в обороне.

Факты о командах

«Авангард Курск»

Не проигрывает три матча подряд

Забивает в среднем 1,2 гола за игру

Пропускает в 13 из 15 последних встреч

Улучшил результаты после серии неудач

«Муром»

Не выигрывает в шести матчах подряд

Пропускает в среднем два гола за матч

Забивает в среднем 0,4 гола за игру

Слабо играет на выезде и часто теряет концентрацию

Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Муром»

Хозяева выглядят стабильнее и демонстрируют более организованный футбол. «Муром» пребывает в игровом кризисе и вряд ли сможет навязать плотную борьбу. «Авангард» на своeм поле действует увереннее, чаще владеет мячом и создаeт больше опасных моментов. Вероятно, куряне возьмут инициативу с первых минут и постараются решить исход матча в свою пользу до перерыва. При этом игра может остаться малорезультативной – обе команды не славятся высокой реализацией.

