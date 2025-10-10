Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Авангард Курск» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 2.65

10 октября 2025 9:01
Авангард - Муром
11 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Перейти в онлайн матча
2.65
Победа «Авангарда Курск»
Сделать ставку

12 октября в Курске состоится матч 13-го тура Второй лиги А, где «Авангард Курск» примет «Муром». Обе команды располагаются в нижней половине таблицы и остро нуждаются в очках, однако состояние гостей вызывает больше тревоги – серия без побед уже шесть матчей подряд.

«Авангард Курск»

Куряне начали стабилизировать результаты после неудачного старта. Команда не проигрывает три тура подряд и заметно прибавила в атаке – за этот период забито 5 мячей. В последнем матче «Авангард» сыграл вничью 0:0 с «Иртышом», хотя выглядел активнее. Команда играет по сбалансированной схеме: надeжная оборона сочетается с осторожным продвижением мяча через фланги. При этом слабым местом остаeтся реализация, особенно в концовке матчей, где часто теряются очки.

«Муром»

Команда из Владимирской области переживает кризис – поражение 0:4 от «Родины-2» стало самым болезненным за последние месяцы. В шести последних матчах «Муром» не выигрывал, а в пяти забил всего дважды. Игра в атаке выстроена слабо, при этом защита не всегда выдерживает темп соперников. В среднем команда пропускает по два мяча за игру, а в последних турах выглядит особенно уязвимой при стандартах. Главная задача – не проиграть и восстановить уверенность в обороне.

Факты о командах

«Авангард Курск»

  • Не проигрывает три матча подряд
  • Забивает в среднем 1,2 гола за игру
  • Пропускает в 13 из 15 последних встреч
  • Улучшил результаты после серии неудач

«Муром»

  • Не выигрывает в шести матчах подряд
  • Пропускает в среднем два гола за матч
  • Забивает в среднем 0,4 гола за игру
  • Слабо играет на выезде и часто теряет концентрацию

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
0.33
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Муром
1 : 0
30.08.2025
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Авангард
0 : 0
17.05.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Муром
0 : 0
29.03.2025
Авангард

Прогноз на матч «Авангард Курск» – «Муром»

Хозяева выглядят стабильнее и демонстрируют более организованный футбол. «Муром» пребывает в игровом кризисе и вряд ли сможет навязать плотную борьбу. «Авангард» на своeм поле действует увереннее, чаще владеет мячом и создаeт больше опасных моментов. Вероятно, куряне возьмут инициативу с первых минут и постараются решить исход матча в свою пользу до перерыва. При этом игра может остаться малорезультативной – обе команды не славятся высокой реализацией.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Авангарда Курск» – коэффициент 2.65
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.73

2.65
Победа «Авангарда Курск»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Муром Авангард
Другие прогнозы
10.10.2025
13:20
1.82
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Парагвай
Победа Японии
10.10.2025
14:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Бразилия
Победа Бразилии и тотал меньше 3.5 голов
10.10.2025
17:00
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Казахстан - Лихтенштейн
Фора (-2) на Казахстан
10.10.2025
18:00
1.83
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Доминиканская Республика
Фора (-2) на Уругвай
10.10.2025
18:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Иордания
Победа Иордании
10.10.2025
20:00
1.45
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Иран
Победа России
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 