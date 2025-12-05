6 декабря в Ковалевке четвeртый «Колос» принимает лидера чемпионата Украины «Шахтер». Хозяева проводят один из лучших сезонов в своей истории и держатся в зоне еврокубков, быстрые переходы и компактная оборона делают их сложным соперником. Но в гости приезжает самый результативный клуб турнира – «Шахтер» уверенно идeт первым и в среднем забивает почти по четыре мяча за матч в последних встречах.

«Колос»

Команда набрала хороший ход – 6 матчей без поражений, в том числе победа над «Динамо». При этом «Колос» остаeтся прагматичной и дисциплинированной командой, способной сушить игру и ждать своих моментов. Показателен и нулевой выездной результат с «Оболонью»: умение сохранить баланс между атакой и обороной – ключ к нынешнему успеху. Но важно отметить и слабое место – команда регулярно допускает моменты у своих ворот (9 пропущенных в 11 последних матчах).

«Шахтер»

Шахтер – лидер сезона, обладающий лучшей разницей мячей (+25) и самой мощной атакой лиги – 37 голов в 14 играх. Команда не проигрывает 6 туров подряд, уверенно разбирая соперников: 6:0 с «Оболонью», 7:1 со «СК Полтава». Но в последней игре «горняки» допустили осечку – 2:2 с «Кривбассом», показав, что оборона тоже даeт сбои, хотя и реже, чем у конкурентов. Тем не менее, стабильность в атаке впечатляет: 3.80 гола в среднем за последние 5 матчей.

Факты о командах

«Колос»

Не проигрывает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних встреч

«Шахтер»

Не проигрывает в 6 последних матчах

В среднем: 3.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 матчах подряд

Лучшая атака и разница мячей в лиге

Прогноз на матч «Колос» – «Шахтер»

Колос будет стараться максимально закрыться в обороне и сыграть на минимизации риска, но против такой атакующей машины, как «Шахтер», удерживать ворота долго будет сложно. Гости имеют явное преимущество в классе и в организации игры впереди. При этом и у хозяев есть аргументы – быстрые контратаки и поддержка трибун. Ожидается матч с моментами с обеих сторон, но именно «Шахтер» способен предложить темп, к которому Колос может не быть готов.

В этой встрече логично смотреть в сторону успеха гостей, но осторожный характер хозяев даeт основания предположить, что разгрома может и не быть.

