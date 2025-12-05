Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Колос» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.75

05 декабря 2025 11:49
Колос - Шахтер
06 дек. 2025, суббота 16:30 | Украина. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Шахтера»
Сделать ставку

6 декабря в Ковалевке четвeртый «Колос» принимает лидера чемпионата Украины «Шахтер». Хозяева проводят один из лучших сезонов в своей истории и держатся в зоне еврокубков, быстрые переходы и компактная оборона делают их сложным соперником. Но в гости приезжает самый результативный клуб турнира – «Шахтер» уверенно идeт первым и в среднем забивает почти по четыре мяча за матч в последних встречах.

«Колос»

Команда набрала хороший ход – 6 матчей без поражений, в том числе победа над «Динамо». При этом «Колос» остаeтся прагматичной и дисциплинированной командой, способной сушить игру и ждать своих моментов. Показателен и нулевой выездной результат с «Оболонью»: умение сохранить баланс между атакой и обороной – ключ к нынешнему успеху. Но важно отметить и слабое место – команда регулярно допускает моменты у своих ворот (9 пропущенных в 11 последних матчах).

«Шахтер»

Шахтер – лидер сезона, обладающий лучшей разницей мячей (+25) и самой мощной атакой лиги – 37 голов в 14 играх. Команда не проигрывает 6 туров подряд, уверенно разбирая соперников: 6:0 с «Оболонью», 7:1 со «СК Полтава». Но в последней игре «горняки» допустили осечку – 2:2 с «Кривбассом», показав, что оборона тоже даeт сбои, хотя и реже, чем у конкурентов. Тем не менее, стабильность в атаке впечатляет: 3.80 гола в среднем за последние 5 матчей.

Факты о командах

«Колос»

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних встреч

«Шахтер»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем: 3.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Лучшая атака и разница мячей в лиге

Личные встречи
7% (1)
14% (2)
79% (11)
12
Забитых мячей
33
0.86
В среднем за матч
2.36
4:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  3:4
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Колос
0 : 0
06.12.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
2 : 4
19.04.2025
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
0 : 1
18.10.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Шахтер
3 : 2
08.03.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Колос
0 : 2
27.08.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
1 : 3
28.04.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Шахтер
3 : 0
19.10.2022
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
1 : 3
07.11.2021
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
0 : 0
13.02.2021
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Шахтер
3 : 1
21.08.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 0
15.07.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
0 : 1
14.06.2020
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Колос
3 : 4
08.03.2020
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
6 : 0
18.10.2019
Колос
Показать все

Прогноз на матч «Колос» – «Шахтер»

Колос будет стараться максимально закрыться в обороне и сыграть на минимизации риска, но против такой атакующей машины, как «Шахтер», удерживать ворота долго будет сложно. Гости имеют явное преимущество в классе и в организации игры впереди. При этом и у хозяев есть аргументы – быстрые контратаки и поддержка трибун. Ожидается матч с моментами с обеих сторон, но именно «Шахтер» способен предложить темп, к которому Колос может не быть готов.

В этой встрече логично смотреть в сторону успеха гостей, но осторожный характер хозяев даeт основания предположить, что разгрома может и не быть.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.80

1.75
Победа «Шахтера»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Шахтер Колос
Другие прогнозы
08.12.2025
17:00
1.40
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза - Парма
Обе забьют
08.12.2025
20:00
1.48
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ - Газиантеп
Победа «Бешикташ»
08.12.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор - Антальяспор
Победа «Аланьяспора»
08.12.2025
22:45
1.66
Италия. Серия А, 14 тур
Торино - Милан
Победа «Милана»
08.12.2025
23:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 