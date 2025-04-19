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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Колос
Шахтер - Колос: обзор матча 19 апреля 2025
Шахтер
19.04.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Колос
90+5'
Кевин (П)
26'
А. Ррапай
38'
А. Цуриков
84'
В. Велетень
90+7'
Д. Боливар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Колос
90'
+10
Желтая карточка
И. Пахолюк
90'
+7
ГОЛ! 1:4!
Д. Боливар
Пас отдал
В. Велетень
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Кевин
90'
+5
89'
Замена
П. Ореховский
️️️️
А. Ррапай
89'
Замена
А. Демченко
️️️️
Н. Гагнидзе
Замена
Л. Траоре
️️️️
Эгиналдо
87'
Замена
Д. Крыськив
️️️️
Г. Судаков
87'
Замена
К. Элиас
️️️️
П. Энрике
87'
86'
Желтая карточка
Д. Боливар
85'
Желтая карточка
В. Велетень
84'
ГОЛ! 0:3!
В. Велетень
72'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
М. Третьяков
46'
Замена
Э. Теллес
️️️️
В. Бондаренко
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Цуриков
Пас отдал
В. Велетень
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Ррапай
Пас отдал
В. Велетень
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Марино Пушич
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
10
Павел Ореховский
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
4-2-3-1
23
Фесюн
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
10
Педриньо
6
Гомес
7
Эгиналдо
10
Судаков
11
Кевин
19
Бондаренко
3-4-1-2
31
Пахолюк
6
Бурда
4
Бондаренко
16
Красники
75
Третьяков
20
Гагнидзе
99
Ррапай
9
Цуриков
10
Велетень
27
97
Сидоров
10
Судаков
8
Крыськив
8
Крыськив
10
Судаков
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
13
Энрике
9
Элиас
9
Элиас
13
Энрике
20
Гагнидзе
7
Демченко
7
Демченко
20
Гагнидзе
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
4
Бондаренко
55
Теллес
55
Теллес
4
Бондаренко
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
Остались в запасе
Шахтер
Колос
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Шахтер - Колос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Новохатный
(Киев)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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