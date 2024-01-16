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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Шахтер
Алаа Грам
€ 1,50 млн
Алаа Грам
Шахтер
24 июля 2001 (25)
#18 | Защитник
190 см
Тунис
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Новости
ЦСКА отказался от подписания защитников зимой
2024.01.16 13:20
3
В «Зените» одним словом отреагировали на новость об увеличении предложения по Граму
2024.01.04 18:26
«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму и готов перебить его
2024.01.04 17:17
8
ЦСКА согласовал контракт с защитником сборной Туниса
2024.01.02 19:59
Тунисец Грам сделал выбор между «Зенитом» и ЦСКА
2023.12.29 18:21
3
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